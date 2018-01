La historia detrás del joven millonario que ofrece 8.5000 euros a quien le encuentre una novia En su anuncio Cohen explica los motivos por los que eligió esta inusual manera de encontrar pareja

Joe Cohen con tan solo 30 años, ya es ejecutivo de una importante compañía con sede en California llamada SelfHacked. Todos estos años ha estado tan ocupado trabajando y ascendiendo en su vida laboral que dejó a un lado el amor y ahora, años después se encuentra con fuerzas para comenzar una relación seria, sin embargo no quiere complicarse mucho por lo que puso un anuncio ofreciendo 8.500 euros al que le encuentre una novia.

En su anuncio Cohen explica los motivos por los que eligió esta inusual manera de encontrar pareja. También advierte que solo pagará la recompensa si la relación tiene éxito y están juntos al menos un periodo de cuatro meses, que es el tiempo que el joven empresario estima que se necesita para conocer a alguien y enamorarse.

«He hablado con mujeres en bares, hemos tenido encuentros y siempre sin suerte», se lamenta en el anuncio que ha publicado. Sin embargo encontrar a una chica para él no será tarea fácil. Joe Cohen añadió una larga lista de las aptitudes y cualidades que buscaba en su mujer ideal, entre las que especifica que busca «Una candidata inteligente, de mente abierta y amable. Preferiblemente, dice que busca a una mujer judía y a la que no le importe mudarse al sur de California. Su edad debe estar entre los 20 y 30 años, no tener hijos y medir menos de 1,75 metros». El joven empresario está dispuesto a pagar su billete de avión y un apartamento con Airbnb mientras se conocen. Sus pasatiempos son el senderismo, el tenis, viajar y conocer gente interesante, su ascendencia es 99.8% europea, y es muy directo chico a quien le gusta vivir su vida «como si el concepto de vergüenza no existiera».

Cohen ha tenido dificultades para conocer mujeres puesto que es nuevo en el sur de California y carece de una sólida red social. «Si pregunta a su alrededor, la mayoría de las mujeres se encuentran con chicos a través de los círculos sociales, la escuela o el trabajo. El problema es que, como mencioné, mis círculos sociales en el sur de California son limitados, no estoy en la escuela, y no es buena idea salir con los empleados», escribe. Cohen ha intentado tener citas con aplicaciones y sitios web, todas ellas sin éxito. Confiesa que ha mantenido relaciones con alguna mujer en bares, sin embargo ninguna de estas le han llevado a una relación seria.