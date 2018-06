La imagen de una mujer por primera vez al volante crea controversia en Arabia La foto de una princesa saudita al volante en la portada de «Vogue Arabia» ha provocado un acalorado debate en el país

La foto de una princesa saudita al volante de un descapotable rojo en la portada de «Vogue Arabia» ha provocado un acalorado debate debido a que coincide con la detención de mujeres activistas que piden abolir que sus derechos dependan de los varones.

Hayfa bint Abdullah al-Saud protagoniza esta semana la portada de una de las revistas de moda más emblemáticas. En la imagen aparece en el asiento del conductor sujetando el volante con unos guantes de cuero y luciendo unos tacones de infarto. Esta edición de junio se publica casi paralelamente al nuevo decreto que permitirá a las mujeres conducir a partir del 24 de junio.

Esta y otras reformas a favor de las mujeres han estado respaldadas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha tratado de suavizar las restricciones sociales y frenar el poder de los altos cargos religiosos en un país tan conservador como es Arabia. Como ha demostrado su mentor en el vecino Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed Bin Zayed, promover una limitada participación de las mujeres en el espacio público genera grandes réditos en Occidente.

Opinion | كيف سنحتفل برفع الحظر عن قيادة النساء ومن حاربوا من أجل هذا الحق في السجون؟ @Manal_alsharif: https://t.co/vekziR04gn — Karen Attiah (@KarenAttiah) 30 de mayo de 2018

«En nuestro país hay algunos conservadores que temen el cambio», dijo Hayfa, hija del fallecido Rey Abdullah, en la entrevista que ofrece dentro de la revista. «Personalmente, apoyo estos cambios con gran entusiasmo», agregó la princesa, cuya foto de portada fue realizada en el desierto en las afueras de la ciudad occidental de Jeddah.

Desde que a mediados de mayo detuviesen a una decena de mujeres que hicieron campaña no sólo por el derecho a conducir, sino por la abolición de la tutela masculina, las protestas no han cesado. Al menos cuatro de estas activistas fueron liberadas la semana pasada, según informó Amnistía Internacional, pero el destino de las demás sigue sin estar claro. Muchos usuarios de las redes sociales publicaron la portada de Vogue con imágenes de las activistas detenidas colocadas con Photoshop sobre la cara de la princesa. «Arabia Saudí no volverá a ser la misma. La lluvia empieza con una sola gota», tuiteó la activista Manal al Sharif, exiliada en Australia.