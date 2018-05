La impactante imagen que demuestra la extrema delgadez de la hija de Terelu Campos Alejandra Rubio no para de acaparar titulares y portadas. En esta ocasión ha sido por una fotografía en bikini en una playa de Málaga

No hay semana que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, no acapare algún que otro titular. Primero fue por su «accidentada» entrada a la mayoría de edad, después por una supuesta operación de pecho, nariz y boca y ahora vuelve a ser noticia por su delgadez.

¿El motivo? Unas imágenes en bikini en las playas de Málaga, ciudad a la que acudió a pasar el fin de semana junto a su novio, Álvaro Cobo. Pese a poseer una buena delantera, la nieta de María Teresa Campos está en estos momentos extremadamente delgada. La revista «Rumore» publica estas fotografías de Rubio en las que luce un tipo bastante grimoso. Decir que se le notan las costillas se queda corta, ni las modelos muestran tanto los huesos. Unas imágenes que demuestran que su delgadez empieza a ser preocupante.

De hecho no es la primera vez que se habla de este tema. La han llegado a acusar de tener un trastorno alimenticio, algo que no tardó en contestar recientemente: «Me parece muy fuerte que se me acuse sin conocerme de tener anorexia, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella».

Portada de la revista

Pero cuesta mucho creer que no tiene un problema a juzgar por las imágenes que publica la revista en portada. A los brazos y las piernas les falta tonificación y los huesos marcados parecen ser una constante.