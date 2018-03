La impresionante cicatriz de Selena Gomez tras someterse a un trasplante de riñón Esta marca es el resultado de una operación que tuvo en octubre pasado, a causa del lupus, la enfermedad que le hizo retirarse durante una temporada de su vida profesional

Esta es la primera vez que Selena Gomez se deja ver tras su sonada ruptura con el también cantante Justin Bieber. La estrella del pop está disfrutando de un viaje a Sídney con sus amigas, lo que sin duda es un plan que la evade del mundo en estos momentos tan duros para ella. Selena Gomez fue vista tomando el sol en un yate en Sídney, en Australia, este mismo lunes.

En una imagen, se puede ver una gran cicatriz en su cara interna del muslo, que es el resultado de una operación que tuvo en octubre pasado, a causa del lupus, la enfermedad que le hizo retirarse durante una temporada de su vida profesional.

Cicatriz de Selena Gomez -Twitter

Se trata de una enfermedad autoinmune, en la que el propio sistema inmunitario afecta a las células y tejidos sanos de forma equivocada. Tras padecer distintos síntomas tales como ansiedad, ataques de pánico y depresión, la cantante tomó la decisión de retirarse de los escenarios por un tiempo.

Por medio de una publicación de Instagram, Selena contó la noticia a sus fans. El objetivo de tal publicación fue el de dar más visibilización a la enfermedad que padece. La artista, además, agradeció de manera pública a su amiga Francia Risa, quien ha sido la donante del riñón. Y lo hizo a través del siguiente mensaje: «Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros», rezaba la leyenda que acompaña a la fotografía.

Las vacaciones de lujo de Selena contrastan radicalmente con su ex, que el lunes fue visto abatido en California. La semana pasada, una fuente reveló a «The Sun Online» que Selena y Justin ha roto su noviazgo debido a que la familia de esta no aprueba a su novio. «La familia de Selena nunca se mostró contenta por que volvieran a estar juntos», reveló la fuente. «Están en un descanso, pero conociendo a esos dos, probablemente volverán a estar juntos la próxima semana».