R. FdeBuján

Este año las dos cumplieron 18 años. Tanto la hija de Belén Esteban como la de Terelu Campos ya no estaban protegidas por Ley del menor y los medios de comunicación conocen que a partir de ese momento podían publicar fotos de ella sin pixelar.

Si Andrea Janeiro decidió poner tierra de por medio y marcharse al extranjero a estudiar para evitar las miradas indiscretas de la prensa del corazón cuando cumplió la mayoría de edad, la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha tomado un camino muy diferente. La nieta de la presentadora María Teresa Campos ha decidido celebrar la llegada de la mayoría de edad por todo lo alto, protagonizando la primera portada en una revista del corazón y hablando sobre su familia.

Exclusivas

En su día, Esteban comentó que esperaba que respeten a la niña. «Nos ofrecieron mucho dinero para posar las dos juntas y no acepté porque quiero que mi hija esté al margen», repitió en varias ocasiones. La niña más mediática de la televisión llegó a su mayoría de edad con la intención de no seguir la carrera televisiva de su madre y vivir al margen de focos y exclusivas.

Por su parte, Terelu reconocía que le causaba temor la exposición mediática a la que se iba a exponer su hija, sin embargo cedió a las ofertas y posaron para un reportaje concedido a la revista «¡Hola!»: «Cómo sé que van a fotografiar a mi hija de todas formas, he querido que salga como yo quiero, guapa por dentro y por fuera», se justifica en la entrevista. La joven posó junto a su querida madre, que no dudó en apoyar a su hija en esta decisión, pese a que hace unos meses confesó que le gustaría que su hija fuese anónima.

Privacidad

La hija del torero y la colaboradora emitió un comunicado en el que dejaba claro que no quería bajo ningún concepto convertirse en un personaje público: «Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero decir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses», decía en el escrito. «Ruego y agradeceré que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato; reservándome, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos». Desde ese momento su madre ha intentado por todos los medios que el nombre de su hija se pronuncie lo mínimo en televisión.

Tras publicar la portada de una de las revistas del corazón por excelencia, la pequeña de las hijas de María Teresa Campos pedía privacidad para su hija: «Me gustaría que, en la medida que he podido, yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que lo hicierais con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...».

Novios

La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique está enamorada. Así lo asegura la revista «Lecturas» en octubre del año pasado, en la que se puede ver a la joven disfrutando de unos días de vacaciones con su novio en Benidorm. Ajenos a las miradas indiscretas, Andrea y su pareja no han dudado en besarse en público, demostrando su amor. El joven que la acompaña, de mediana estatura, delgado y con tatuajes en el brazo, recuerda al cantante Justin Bieber, con el que la hija de la colaboradora del programa «Sálvame» está obsesionada desde hace años.

Alejandra Rubio mantiene un noviazgo con Álvaro Lobo, un conocido dj, que a sus 25 años se ha convertido ya en el más reclamado en salas tan conocidas como Kapital o Gabana, frecuentada por la joven Alejandra. En sus redes sociales, Lobo presume de cuerpo y de tatuajes, en publicaciones con miles de me gusta. Su base de operaciones es Instagram, donde anuncia su presencia en los locales nocturnos de la capital.

Estudios

La hija mayor de Jesulín se fue a estudiar a Londres, una ciudad que alberga cientos, por no decir miles, de españoles que viajan al extranjero en busca de trabajos o con el objetivo de mejorar el idioma. En 2014 se especuló que la joven estaba interesada en estudiar Criminología en Estados Unidos, pero parece que con el paso de los años la decisión tanto de madre e hija cambiaron de opinión. La hija de la «princesa del pueblo» quiere ser locutora de radio, por eso ha decidido estudiar en el Birmingham Metropolitan College, una universidad fundada en 2009 que ocupa el puesto 226 entre los mejores centros de estudios universitarios del mundo.

La pequeña de las Campos quiere estudiar la carrera de Diseño y Moda. «Desde que era pequeña tuve muy claro lo que quería hacer. Siempre me ha gustado dibujar y también la moda, así que voy a estudiar Diseño y Moda, pero aplicado a las nuevas tecnologías. Mi abuela tiene guardados todos mis diseños desde que yo era pequeña», desvela durante la entrevista para la revista «¡Hola!». Eso sí, Alejandra no ha querido desvelar dónde estudiará.

Redes sociales

Andrea Janeiro no es muy dada a publicar su vida en redes sociales, intenta pasar desapercibida y que los medios se olviden de ella. Desde que cumplió la mayoría de edad internet ha sido como una pesadilla para la hija de la colaboradora, desde donde recibió un aluvión de críticas por su físico por parte de usuarios de las redes sociales, tantas que la Policía se vio obligada a tomar cartas en el asunto. Desde ese momento, la hija del torero y Belén Esteban se muestra muy discreta en las redes sociales, donde ha decidido mantener oculto el apellido Janeiro.

Alejandra ha decidido hacer público su perfil de Instagram, donde en pocas horas ya consiguió más de 55.000 seguidores. Escrutando las fotos que ha ido publicando desde 2013, cuando abrió su cuenta en la red social, lo que se puede deducir de Alejandra es que está muy unida a su madre, con quien ha publicado varias imágenes, y a su abuela. También muestra sus preferencias a la hora de vestir, lo que le ha llevado a estudiar Diseño de Moda en Madrid.