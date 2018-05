Instagram La hija de Terelu Campos se desnuda para acallar las críticas de su foto en bikini Alejandra Rubio ha subido a su cuenta de Instagram una fotografía para demostrar que no está tan delgada

Alejandra Rubio tiene una peculiar manera de acallar los rumores y las críticas sobre su cuerpo, después de que saliese a la luz una imagen de ella en bikini por las playas de Málaga bastante polémica. Cansada de todos los comentarios que ha recibido por su extrema delgadez, la hija de Terelu Campos ha decidido subir una imagen de ella en la bañera a su cuenta de Instagram.

La nieta de la presentadora de televisión no tiene miedo a nada. Y por eso, para demostrar que no está tan delgada como aparece en la portada de la revista «Rumore», ha mostrado su cuerpo desnudo en la bañera de su casa. Pese a que no escribe nada junto a la fotografía, deja claro que intentar acallar los comentarios en los que se habla incluso de que padece un trastorno alimenticio.

No es el único mensaje que ha mandado a sus «haters». El mismo día que salió la publicación con su imagen, Rubio y una amiga subieron una publicación de ambas en un coche y cantando el tema de Fangoria «A quién le importa».

Su madre también salió en su defensa esta semana en la revista «Lecturas». «Que digan que mi hija está enferma es asqueroso e ilegal», dijo tajante una Terelu Campos bastante enfadada con las críticas hacia su mayor tesoro. A la colaboradora de «Sálvame» le han dolido mucho los comentarios sobre su hija: «No se puede hablar de una enfermedad como la anorexia con esta frivolidad, y sin pensar en el daño que le pueden hacer a mi hija».