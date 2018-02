Instagram «Nada te favorece desde que estás sola», la tortura diaria de Paula Echevarría Acostumbrada a las críticas, la actriz ha aprendido a hacer oídos sordos a los «haters» de la red que cada día intentan amargarle la vida

ABC.ES

Madrid 28/02/2018 16:30h Actualizado: 28/02/2018 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que se conoció el pasado año su crisis y «separación física» de David Bustamante, tanto Paula Echevarría como él se han visto sometidos a una brutal presión mediática. Sin embargo, con respecto a la opinión pública la actriz es la que más ha sufrido los efectos de su ruptura, un hecho que ha aumentado con su reciente anuncio de divorcio que ella misma realizó en la revista «Corazón TVE».

Paula Echevarría -Gtres

Acostumbrada a las críticas, Echevarría ha aprendido a hacer oídos sordos a los «haters» de la red que cada día intentan amargarle la vida. «Eres patética», «Si quieres proteger tu imagen, trabaja en un súper o limpiando escaleras. No serás tan rica pero a nadie le interesará lo que haces», o «Nada te favorece desde que estás sola», son algunos de los cientos de comentarios que tiene que soportar la influencer a diario cada vez que publica una nueva imagen en su perfil de Instagram.

Mientras que el cantante se ha refugiado en su música y su familia para pasar este bache en su vida, la artista lo ha tenido bastante más complicado debido a que su trabajo le exige estar frente al público prácticamente a diario. A esto se le añade su supuesta relación con el futbolista Miguel Torres. «Qué rapidito has sustituido a David, no tienes vergüenza», «¿Por qué no dices claro que estás con el futbolista y así dejan de seguirte? @pau_eche como te gusta ser el centro de atención», le recriminaba un seguidor. «Bustamante está destrozado y a Paula parece que solo le importan los posaditos de modelos y chorradas, estás haciendo un circo de todo esto», le espetaba otra persona a través de la red social.

Paula Echevarría -Gtres

Los últimos meses no han sido fáciles para ella, que se encuentra ultimando los flecos pendientes para oficializar su final con el cantante. Tal vez por eso, la actriz, muy acostumbrada a lidiar con los periodistas, en muchas ocasiones no ha podido más y ha explotado tanto en redes sociales como contra los periodistas que a diario la acechan persiguiendo una foto suya y para conseguir alguna declaración que aclare ué tipo de relación tienen ahora mismo los artistas. «No hay vida que soporte esto, no hay persona que soporte esto. Por favor os lo pido», protestó Paula la semana pasada ante la presencia de los periodistas de la agencia «Europa Press», demostrando que su paciencia empieza a agotarse.