Instagram Paula Echevarría sube la primera foto con Miguel Torres en su Instagram La actriz ya no se esconde y anoche se atrevió a compartir su primera foto en sus redes sociales en la que aparece junto a él

ABC.ES

Madrid Actualizado: 24/03/2018 13:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sin duda alguna la relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres va viento en popa y es que sus encuentros en la capital madrileña no dejan de sucederse. Lo cierto es que Miguel ha encajado a la perfección en el círculo social y familiar de la actriz, tanto es así que incluso Daniella lució la pasada semana una camiseta del Málaga a su salida de casa de los amigos de Paula.

Según aseguraba hace dos días la revista «Corazón», la actriz ha cedido ante la presión y ha confirmado su relación con el futbolista: «Miguel y yo tenemos una relación maravillosa y seria. El tiempo nos dará la razón», ha afirmado a la citada revista. Según afirman, lo que comenzó como una relación a distancia a principios de año, primero por teléfono y luego con varios encuentros, poco a poco se ha ido afianzando hasta convertirse en «una relación seria».

No habían lanzado el comunicado y Paula Echevarría ya se refería a David Bustamante ante los medios de comunicación como «mi ex marido». Esta semana la actriz ha viajado a la capital azteca acompañada por Rosa Tous y parte del organigrama de esta firma de joyas catalana. A su vuelta la actriz ya no se esconde y anoche se atrevió a compartir su primera foto en sus redes sociales en la que aparece junto a él.

Ha sido en restaurante en Madrid donde ha tenido lugar la reunión del círculo de Echevarría, en el que Miguel Torres ya es un miembro más. «Pistoletazo de salida a la Semana Santa», reza la imagen que ya acumula miles de 'Likes' y cientos de comentarios.