Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se declaran su amor

Isabel Preysler (66 años) y Mario Vargas Llosa (81) han querido despedir el año por todo lo alto. La pareja, que lleva más de dos años de relación, se ha profesado amor mutuamente en una entrevista en exclusiva con la revista «Harper’s Bazaar», realizada en su casa de Puerta de Hierro.

Han encontrado en el otro a su amor verdadero y no han dudado en admitirlo. «Cuando comenzó mi relación con Mario para mí se abrió un mundo nuevo. Miguel lo era por el lado político, él lo es más por la literatura. Me ha aportado muchas cosas, un enriquecimiento, cultural, intelectual, emocional… Es un hombre con mucho mundo y eso resulta muy inspirador», confiesa la socialité en la publicación.

En la entrevista, Preysler también ha confesado que aunque siempre se habían hecho gracia, nunca pensó que sucedería esto: «Si hace unos años me hubieran dicho que iba a vivir lo que estoy viviendo, no me lo habría creído jamás».

Por su parte, el Premio Nobel de Literatura ha destacado que se encuentra en su mejor momento. «Mi vida ahora mismo es maravillosa. Estoy trabajando muy bien, me siento con un espíritu muy vivo y joven, a pesar de mi edad. Eso se debe, sin duda, a este entorno tan agradable y a mi relación con Isabel, que es magnífica», confiesa a la vez que añade que le ha aportado mucho a su vida. «Belleza, comprensión y una gran complicidad. Hemos encontrado una forma armoniosa de coexistir siendo dos personas muy diferentes con curiosidades tremendamente distintas. La clave es esa complicidad», dice.

Por si fuera poco, la pareja también ha decidio hacer un vídeo en el que se muestran de lo más cómplices, con abrazos y miradas tiernas incluidas.

Pese a que no se trata de su primer posado juntos, sí que es verdad que nunca habían decidido conceder una entrevista en la que hablasen abiertamente de su relación, contando todos los detalles sin ningún pudor.