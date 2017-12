Jorge Javier Vázquez confiesa haber roto con su pareja por el desafío independentista El presentador ha hablado sin tapujos sobre el problema catalán en televisión

ABC.ES

MADRID 14/12/2017 17:20h Actualizado: 14/12/2017 17:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El desafío independentista ha provocado una gran fractura en la sociedad, incluso dentro de las propias familias. El presentador Jorge Javier Vázquez (47 años) ha sido uno de los que ha vivido este problema en sus propias carnes.

El conductor del programa «Sálvame», natural de Badalona, ha reconocido esta misma mañana en «El programa de Ana Rosa» que el tema de Cataluña le ha ocasionado algún que otro quebradero de cabeza con su pareja. «Yo tengo un novio desde hace diez años. Hemos roto muchas veces. Una de ellas fue por el asunto catalán. Empezamos a discutir y lo dejamos. No te voy a desvelar las posturas porque forma parte de su privacidad», confesó el periodista.

Tras arreglar las cosas entre ellos, Jorge Javier ha asegurado que ahora evita hablar de política con su pareja para no tener ningún tipo de dicusión. Con su familia también intenta no tratar este tema: «Desde que vivo en Badalona, escucho la palabra independencia. Sin embargo, durante muchos años, no he escuchado nada de esto. En mi familia este problema no existía. Hace poco mi hermana me contó que no se habla de estos temas para no discutir».

Durante su intervención en el espacio, al que acudió para hablar de la final de «Gran hermano 18» y del estreno de su comedia musical «Grandes éxitos», ha dado su opinión sobre el asunto catalán y ha asegurado que aunque no es independentista, sí está a favor de un referéndum legal. «Me gustaría que saliera el no. Lo que no se puede hacer es no escuchar. Le pedimos a los políticos algo que nosotros no hacemos: escucharnos», explicó.