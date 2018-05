Un juez decreta el embargo cautelar de parte de los bienes de Gina Lollobrigida «No consiento a nadie que cuestione mis elecciones en la gestión de mis negocios. Mi vida es mía», asegura la actriz tras la decisión

La vida de Gina Lollobrigida no es la típica de una señora nonagenaria. La diva y leyenda del cine lleva años enfrentada a su familia, cada vez más sola y con el único apoyo de Andrea Piazzola, su joven mánager y asistente, que hoy controla el patrimonio de la actriz.

La lucha incesante y los tira y afloja con sus seres queridos tienen desde este miércoles un nuevo capítulo: un juez ha tomado la decisión de embargar cautelarmente parte de los bienes de Vissi d’Arte Srl, la empresa que gestiona los activos de la millonaria y que solo administra Piazzolla.

Esta decisión se debe a la última estrategia familiar. Su único hijo, Milko Skofic, y su nieto Dimitri -con el que ya mantuvo otra guerra- tomaron la decisión, ante las acciones de Lollo, de denunciar a su asistente presuntamente por manipular a una incapaz y enriquecerse a su costa. El abogado de la actriz, que consideró que la investigación podría concluir antes del verano, apuntó que en este caso no se trata de «una petición de inhabilitación», sino de intentar preservar su patrimonio.

Paralelamente, los parientes presentaron en el Tribunal Civil una petición para que se aprobara un administrador provisional de bienes, pero el abogado cree que no saldrá adelante pues su patrimonio ya está protegido por esta decisión del Tribunal de Roma.

«Estoy muy lúcida»

Según la acusación, Piazzolla estaría expoliando el patrimonio de la actriz, que el próximo 4 de julio cumplirá 91 años, abusando de su presunto estado de debilidad psíquica e induciéndola a aislarse de sus familiares y a firmar actos jurídicos a su favor. Algo que la propia Lollo ha desmentido, ya cansada de que la traten así.

«Estoy muy lúcida y hago con mi dinero lo que quiero», ha expresado muy contundente la actriz en el «Corriere della Sera» tras la decisión preventiva del juez. Ella culpa a su hijo de haberse alejado y no al contrario: «No es Andrea quien lo aleja, soy yo. Junto a mí está Andrea porque Milko no está. Mi hijo nunca aceptó trabajar conmigo. Siempre que he ido a América le he pedido que me acompañara y me ayudara porque habla idiomas y nunca ha venido, me ha dejado sola».

Está cansada de que todas sus acciones sean medidas con lupa y puestas en duda. No cree que tenga que dar explicaciones a nadie: «No consiento a nadie que cuestione mis elecciones en la gestión de mis negocios. Mi vida es mía, trabajo desde que tengo 18 años y siempre he cuidado de mi misma».