Kim Kardashian se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca La celebrity acudió al despacho oval para hablar con el presidente de Estados Unidos de condenas y penas

Kim Kardashian no deja de sorprender. Cuando no está grabando los episodios de su reality, «E! Keeping Up with the Kardashians», cuidando de sus negocios o de su familia, acude a la Casa Blanca para hablar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reformas en las cárceles y las penas. Es una mujer polifacética.

Fue este miércoles cuando la celebrity se reunió con Trump en el despacho oval para charlar largo y tendido. Un encuentro que, en palabras del propio presidente a través de su canal habitual, Twitter, fue «una gran reunión».

Y añadía: «Hemos hablado sobre reforma carcelaria y condenas».En la reunión, Kardashian pidió a Trump un indulto para una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas, causa con la que la celebridad se ha implicado en los últimos meses.

La prensa rosa había informado antes de la visita que Kardashian que también tenía previsto reunirse con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, con el que ya ha hablado varias veces sobre el caso. La mujer en cuestión, Alice Marie Johnson, fue condenada hace más de 20 años por delitos de drogas y lavado de activos.

El expresidente Barack Obama, que conmutó sus penas a 1.715 reos durante sus ocho años en la Casa Blanca (2009-2017), en su mayoría por drogas, rechazó el indulto a Johnson. «Ha estado en la cárcel 21 años y morirá allí a no ser que Trump la indulte», afirma una petición en internet que supera las 265.000 firmas.