Kiko Hernández responde tras la filtración de su elevadísimo sueldo Según publicó la revista Rumore, el colaborador «por 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' podría estar cobrando unos 250.000 euros anuales»

ABC.ES

Madrid 05/12/2017 14:35h Actualizado: 05/12/2017 14:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Junto con Belén Esteban, Kiko Hernández es uno de los rostros más icónicos del programa de televisión «Sálvame» desde hace mucho y son muchos los que se preguntan cuánto cobra el colaborador por cada programa. Han tenido que pasar años para que esta deuda fuese resuelta y la encargada de ello ha sido la revista «Rumore». Según asegura la publicación Kiko cobraría 900 euros por cada emisión, además recalca que el colaborador no solo viviría de esa cantidad: «A grosso modo, por 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' podría estar cobrando unos 250.000 euros anuales. Mientras que sus otras ocupaciones le supondrían otros 100.000 euros anuales más», señala la revista. Tras esto la publicación añade que pesa sobre el colaborador una anotación previa de embargo por parte de Hacienda de su vivienda en la calle Luchana, en Madrid, desde este verano. Unos 145.000 euros le reclama el fisco, a esto se le añaden los 690.000 euros que le reclama el banco.

Unas afirmaciones que el que fuese concursante de «Gran Hermano» no ha tardado en desmentir: «Son cifras alejadas de la realidad», aseguró. Poco o nada se sabe de la vida sentimental del colaborador, tan solo que en la actualidad el madrileño y sus dos hijas recién nacidas residen en una casa de 258 metros construidos y 500 de parcela. La propiedad tiene una hipoteca de 240.000 euros según ha revelado Vanitatis.

No es el único problema con el que ha tenido que lidiar esta semana el colaborador. Tras unas insinuaciones de Toño Sanchís en el programa en el que participa «Viva la Vida», Kiko Hernández ha reconocido que hace tiempo cometió un error: «Hiciste referencia a un problema que tuve yo con una empresa hace años y pagué el error», se ha dirigido a través de la cámara al que fuera representante de Belén Esteban, y ha añadido: «Ahora paga tú. Ahora paga a Belén Esteban. Preocúpate de que vas a dejar a tu familia sin casa por tu mala cabeza» y ha comenzado a arremeter contra Sanchís sin ningún tipo de filtro: «Preocúpate de que no tienen ni un representado, que toda tu vida se ostentaba en que eras representante y ahora no eres nada, no tienes ni oficio ni beneficio», asegurando que el exrepresentante le fue infiel a su mujer: «Preocúpate de que fuiste desleal a tu mujer con esa chica de Barcelona con la que te lo pasabas muy bien mientras tu mujer cuidaba de los hijos». Unas durísimas declaraciones que no caerán en saco roto para Toño Sanchís.