Kiko Rivera presenta a su hija Carlota La recién nacida tiene un claro aire a su padre, algo que a él le enorgullece enormemente

Kiko Rivera y su esposa Irene Rosales presentan a su hija Carlota en la revista «Hola». En portada aparecen los felices padres junto a la pequeña, que nació el 30 de enero, y su hermana mayor Ana, que cumplió dos años el pasado mes de diciembre. La recién nacida tiene un claro aire a su padre, algo que a él le enorgullece enormemente: «Desde luego, parece que mis genes son muy fuertes, ya que las dos niñas se parecen mucho a mí, aunque espero que cuando crezcan se parezcan más a su madre», ha dicho sin hacer referencia a su hijo Francisco, fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno.

El hijo de Isabel Pantoja explica en un amplio reportaje los problemas que rodean a la familia Pantoja-Rivera debido a unas controvertidas declaraciones que realizó su hermana pequeña Isabel durante un programa de televisión. El DJ ha querido aclarar que fue él el que le pidió a su hermana que no acudiese a ver a la recién nacida: «Sí, le dije a mi hermana Isabel que no fuera al hospital cuando nació Carlota porque, al estar todo tan caliente, su presencia allí habría convertido todo en un circo», ha asegurado intentando disculpar a Chabelita «En ocasiones, las personas cometemos errores, pero hay que tener la capacidad de perdonar», diciendo que «por ella siempre he sentido devoción y he intentado cuidarla lo máximo posible». Con respecto al enfrentamiento entre su hermana y su madre, Kiko ha querido ser tajante: «Eso es algo que solo les incumbe a ellas, pero deseo que todo esté bien», afirmando que «no puedo dedicarme a este tipo de cosas que el tiempo luego soluciona».

En cuanto a la cancelación del viaje de su madre ha apuntado: «Mi madre no ha viajado a Miami por un problema de visado, pero no le han prohibido la entrada en el país».