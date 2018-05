Así es Dua Lipa, la estrella británica a la que se relaciona con Marco Asensio

El nombre de Dua Lipa se ha convertido en uno de los más buscados en redes sociales e Internet en España. El revuelo no obedece a nada vinculado con su carrera sobre los escenarios, sino a un episodio de su vida personal que, según ella, en realidad nunca ocurrió. La cadena CNN Turquía publicó que la cantante mantuvo un encuentro con el futbolista blanco Marco Asensio tras la victoria del Real Madrid en la final de la Champions. Ayer por la tarde, sin embargo, la cantante lo desmentía a través de su cuenta de Twitter. «Ni he conocido a Marco Asensio y es bastante improbable puesto que mi manager del Liverpool no me lo perdonaría nunca», ha escrito con ironía la británica.

