Las luces y sombras de Claire Foy: la actriz anuncia su divorcio en el mejor momento de su carrera

Pocas cosas están prohibidas para una reina. Excepto, quizá, el divorcio. La relación de Isabel II con el divorcio se trató en la serie «The Crown» en dos ocasiones: ante la relación de su hermana, la princesa Margarita, con Peter Townsend, y ante su propio matrimonio con el duque de Edimburgo. Pues bien, mientras la Reina de Inglaterra real no puede ni quiere oir hablar de divorcio, la actriz que le ha dado vida en la serie de Netflix acaba de firmar el suyo.

Claire Foy ha anunciado su separación del actor Stephen Campbell, con quien compartía siete años de relación, cuatro de matrimonio y una hija, Ivy Rose, de dos. «Estamos separados, lo hemos estado durante un tiempo. Sin embargo, seguiremos siendo grandes amigos y teniendo un enorme respeto el uno por el otro», señaló la pareja en un comunicado enviado a «Metro UK».

El amor surgió durante el rodaje de la película «Season of the Witch» y se ha mantenido fuerte hasta ahora, a pesar de las dificultades contra las que el matrimonio ha tenido que luchar. En 2012, un año después de conocerse, Campbell era operado de un tumor cerebral, procedimiento al que volvería a someterse en 2016.

«Te das cuenta de que no eres la persona más importante en el proceso y que todo el que te quiere pasa por algo peor», resumió Campbell en una entrevista tras la operación. Y eso que Foy tenía experiencia en enfrentarse al cáncer, ya que ella misma sufrió uno a los 17 años.

«Fue horrible, me tuvo debilitada por mucho tiempo, pero también me hizo ver que tenía quel uchar por la vida que quería. Si no me hubiera pasado, posiblemente no habría sido capaz de sacar el coraje que necesitaba para estudiar teatro», confesó la actriz en una entrevista al diario «The Sun».

Foy pasó por un duro tratamiento durante el que asegura se sintió «como un cíclope». «Tuve que tomar esteroides durante un año y medio y eso te hace ganar mucho peso, y lo peor de todo es que te deja la piel muy deteriorada», explicaba en la entrevista. La intérprete logró recuperarse y completar sus estudios para, en 2016, entrar a la larga lista de actrices que han dado vida a la Reina Isabel II, papel gracias al cual ha ganado un Globo de Oro.