Luis Medina: «Los títulos no dan de comer» El hijo de Naty Abascal se sincera sobre el polémico reparto de las distinciones nobiliarias de los Medinaceli

Apasionado de los deportes al aire libre, Luis Medina viajó a Andorra la semana pasada para disfrutar de unos inolvidables días de esquí. Más sincero que nunca y feliz tras dos meses de relación con Cristina Fontcuberta, explicó al detalle la polémica sobre los títulos de los Medinaceli y hasta recordó la figura de su padre, el anterior duque de Feria, durante unas jornadas para probar el nuevo Jaguar F-Pace .

«En vida de mi abuela la duquesa de Medinaceli, mi tío, el duque de Segorbe, me comentó la ilusión que tenía la abuela de que todos sus nietos llevaran un título y que habían pensado para mí el de conde de San Martín de Hoyos. Se firmó esa distribución. Pasa el tiempo, fallece mi abuela y me entero de que mi tío nunca movió ese documento y resulta que lo que sí hizo fue reclamar todos los títulos para él. La Diputación de la Grandeza ya se pronunció recordando que la heredera de los títulos de la duquesa de Medinaceli era mi sobrina Victoria. Mi relación con ella es buenísima y con mi tío nula».

Casa Pilatos

Dolido porque le criticaron por lucir lo que no tiene, Medina pone fin así a una polémica que le salpicó «sin yo decir nada». Reconoce que su madre Naty Abascal le educó en la creencia de que jamás esperara nada de su familia paterna. Ni mucho menos un título. «Además, de que no dan de comer». Aclarado este asunto, Medina sí elogia la labor de Segorbe al frente de la Fundación Medinaceli. «Le admiro por la cultura que tiene, pero yo no tengo la culpa de no haber nacido cuando se creó. Hoy ayudo siempre que puedo llevando eventos a Casa Pilatos que es la fuente de ingresos más importante», dice. «Me he criado rodeado de títulos y tal vez por eso no soy como algunos amigos que matan por conseguir uno», añade. De entrada, su hermano Rafael es el actual duque de Feria y un alto ejecutivo de una firma de moda española.

A Luis Medina no le agrada que le llamen «vividor» y quizá ese puede ser un motivo para no tener relación con su tío. «La Fundación no sería lo que es sin su trabajo y ante eso sólo puedo decir la verdad, pero de ahí a querer quedarse de forma vitalicia con todo ante la excusa de que él se ocupa, no sirve. Mi hermano y yo lo único que pedimos es que otros miembros de la familia puedan estar ocupándose al igual que él».

¿Y qué me dice de su prima Victoria, futura duquesa de Medinaceli?

Hoy lo único que queremos es que siga centrada en sus estudios, ya que a sus 21 años ahora es su madre quien se encarga de los asuntos familiares y defiende sus derechos. Creo que está en China haciendo un máster tras acabar en el Instituto de Empresa. Es un portento que saca notazas.

¿Qué recuerdos le quedan de su padre el duque de Feria?

Muy buenos. Antes de entrar en la cárcel conmigo fue un padre maravilloso, un buenazo. Cuando salió de prisión decidí irme a vivir con él. Pude disfrutar de él esos años y además me necesitaba.

Su madre fue musa de Wooly Allen, hoy repudiado por muchas personas por los presuntos abusos sexuales. También a su amigo Mario Testino le acusan de lo mismo.

Hablé con Testino para decirle que sentía lo que estaba pasando porque también es cierto que a veces una acusación de abusos responde a un intento de ligar con alguna persona.

¿Y usted moviéndose desde niño en el mundo de la moda, le ha sucedido algo incómodo?

Es verdad que algún diseñador o fotógrafo me ha entrado en alguna fiesta para insinuarse, pero nunca me he sentido incómodo. Lo que han hecho es intentar ligar pero todo dentro de lo normal. Tanto hombres como mujeres.

Siempre se ha dicho que tiene miedo al compromiso, pero ahora se le ve feliz con su novia.

No tengo miedo al compromiso, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que no ha llegado la persona. Con Cristina solo llevo desde noviembre y ni vivimos juntos ni conoce mi madre.