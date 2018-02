Luis Miguel Rodríguez, «el rey del desguace»: «Nunca he tenido nada con Simoneta Gómez-Acebo» Como tantos otros, Rodríguez no se ha librado de los problemas con Hacienda

Beatriz Cortázar

@beacorta Seguir Madrid 06/02/2018 02:27h Actualizado: 06/02/2018 02:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«No tengo ni idea de quién puede haber lanzado esos rumores, pero hace casi un año que no veo a Simoneta Gómez-Acebo. La última vez coincidimos en los toros, en San Isidro, y creo que ni hablamos. Desde entonces, ni por casualidad. Nunca he tenido nada sentimental con ella. Hace tres años salimos alguna vez con más amigos, pero nada de intimar», asegura a ABC Luismi Rodríguez, propietario de Desguaces La Torre y exnovio de Carmen Martínez-Bordiú a propósito de unas informaciones que le vinculan sentimentalmente con la hija de la Infanta Doña Pilar. «Paso de historias, ya sabes cómo soy. Lo que ocurre es que ahora la gente me pregunta todo el rato», insiste. «Soy un hombre totalmente libre y me encanta sentirme así. Tengo muchas amigas y me gusta improvisar. Hoy no cambiaría mi situación por nada del mundo», añade.

Tras su sonada relación con la futura duquesa de Franco, Luis Miguel Domínguez firmó el divorcio con su esposa y madre de sus dos hijas, tras años de separación. Fue una ruptura de mutuo acuerdo, sin que se resintiera la empresa que habían levantado juntos en la localidad de Parla. Allí, en la sede de Desguaces La Torre, es donde pasa todos los días y donde recibe a sus amigos. Trabajador desde que tiene uso de razón, creó el mayor desguace de Europa y, con el tiempo, levantó un museo del automóvil. Como tantos otros, Rodríguez no se ha librado de los problemas con Hacienda. Es uno de los empresarios que apareció en la lista de morosos y desde entonces anda en negociaciones con la Agencia Tributaria para saldar su deuda.