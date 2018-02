La maldición de «Glee» Suicidio, sobredosis, violencia doméstica, depresión... Algunos de los protagonistas de la exitosa teleserie han sufrido los estragos de la popularidad

Fue una de las series de mayor éxito de la televisión mundial, cinco años atrás. Una narración episódica sobre un coro musical de un colegio estadounidense producida por Brad Falchuk (47 años), el futuro marido de Gwyneth Paltrow (45). De la noche a la mañana sus protagonistas se convirtieron en estrellas y, como tantas veces en Hollywood, su luz se apagó a la misma velocidad con la que emergieron. Hoy, las muertes, los escándalos y otras desgracias alimentan la maldición de «Glee».

El pasado 28 de enero, la policía de Los Ángeles encontró el cuerpo sin vida de Mark Salling, que en la teleserie encarnaba a Noah «Puck» Puckerman. Tenía 35 años. Sus restos fueron hallados a la orilla de un río en Sunland, al norte de la ciudad. En 2015, Salling había sido detenido cuando se verificó que guardaba en su ordenador personal más de 50.000 imágenes y 600 vídeos de pornografía infantil. Roxanne Gorzela, su exnovia, fue quien alertó a las autoridades sobre el material que Salling escondía. Además, en 2013 le había denunciado por mantener relaciones sexuales sin protección, pese a que ella así se lo había pedido. Por ello, el actor tuvo que indemnizarle con 2,1 millones de euros. Salling, ya condenado, iba a ser sentenciado a siete años de prisión.

Quien también ha tenido problemas con las autoridades es la actriz Naya Rivera (31), que en «Glee» interpretaba a la aguerrida cheerleader Santana López. La actriz fue acusada de violencia doméstica por su ex marido y pasó una noche en el calabozo, aunque finalmente se retiró la denuncia. En su día Rivera explicó en sus memorias -«Sorry not sorry: dreams, mistakes and growing up»- lo difícil que fue para todo el equipo digerir el éxito de «Glee». Rivera también reveló que se sometió a un aborto en el 2010, en su día libre de rodaje. Además, habló sobre su relación con Mark Salling, con quien salía en secreto, y detalló cómo reaccionó cuando se enteró de sus cargos por posesión de pornografía infantil: «No puedo decir que me sorprenda, pero, aun así... ¡joder! La niñera de mi hijo fue quien me dio la noticia de su detención cuando apareció en los medios. Entonces no tuve dudas de que Dios realmente me había salvado».

Fin de una carrera

Otro de los protagonistas de «Glee», Cory Monteith, que daba vida a Finn Hudson, murió el 13 julio de 2013, a los 31 años de edad, a causa de una sobredosis de alcohol y heroína en un hotel de Vancouver. En varias ocasiones había intentado superar su adicción a las drogas. Tras la muerte de Cory, su novia durante dos años, su compañera Lea Michele (31) -Rachel Berry en la ficción- cayó en una profunda depresión, que acabó con su prometedora carrera artística. En un intento de recuperar las riendas de su vida, la pasada primavera Michele lanzó su segundo disco, «Places», con el sello discográfico Columbia Records. Pero el álbum no fue bien recibido por el público y el sencillo «Love is Alive» ni siquiera mereció un videoclip.

Susan Hawking, Brittany Pierce en «Glee», y Nancy Motes, asistente de producción de la teleserie, son otros dos nombres bajo el signo del malditismo, En 2012, Hawking fue víctima de un pirateo a su teléfono móvil y fotos íntimas completamente desnuda fueron colgadas en internet. En 2014, Motes, que además era hermanastra de Julia Roberts, se quitó la vida en su casa de Los Ángeles tras una sobredosis de fármacos. En una carta manuscrita señaló las razones de su suicidio: «Mi madre y mis supuestos hermanos no merecen obtener nada de mí, excepto la certeza de que fueron ellos quienes propiciaron la depresión más profunda que he tenido que afrontar en mi vida».