Maradona vuelve a decepcionar a su hija Dalma

Dalma Maradona (30 años) por fin se dio el «sí, quiero» este sábado con Andrés Caldarelli tras cinco años de noviazgo. Pero lo que debería de haber sido el día más feliz de su vida se convirtió en una gran decepción. Los meses previos al enlace no fueron nada fáciles y el gran día fue peor.

Primero fue su padre, Diego Armando Maradona, muy emocionado con la gran noticia, el que anunció públicamente sin su consentimiento el compromiso a través de las redes sociales. Después llegó el cisma familiar. «El Pelusa» amenazó con no asistir si su actual pareja, Rocío Oliva, con la que ha tenido alguna que otra polémica, no era invitada a la boda, una petición que su hija se negó en rotundo. «Tiene una denuncia mía puesta y no puede entrar. Quiero una fiesta en paz», sentenció sobre el tema Dalma que, al final, terminó por convencer a su padre.

Pero lo que parecía que iba ser finalmente una boda tranquila, se ha convertido en una nueva decepción para Dalma. Su padre finalmente no acudió a su boda, celebrada en la Herencia de Pilar, en Buenos Aires, para llevarla al altar como toda niña sueña desde pequeña. Tuvieron que ser su madre y su hermana las que lo hicieran.

Pueden que fueran los problemas con la actual novia de «El Pelusa» los que impidieron que el astro no fuese, aunque también se comenta que fue el propio duelo del club de fútbol Al Fujairah, del que es entrenador, el que se negó a darle permiso para viajar a su país. El jeque no quería que su físico se perdiese el partido de su equipo contra Al Arabi.