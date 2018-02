María Teresa Campos, ingresada en el hospital Esta no es la primera vez que la matriarca del can Campos sufre un susto de este tipo

La emblemática presentadora de televisión María Teresa Campos vuelve a estar ingresada. Durante la tarde de ayer, la mayor de las Campos fue acompañada al hospital por su pareja, Bigote Arrocet, y por su chófer, Gustavo, como consecuencia a unos fuertes dolores estomacales. Fue la pequeña de sus hijas, Terelu, la que informó de que su madre se encuentra ingresada solamente por precaución.

Tras informar ayer de que María Teresa Campos se encontraba hospitalizada por «fuertes dolores abdominales», según informó su hija Carmen Borrego anoche en «Sábado Deluxe», la presentadora de televisión ha querido intervenir por teléfono en directo para tranquilizar a los colaboradores y a la audiencia en general: « He pasado un mal ratillo esta mañana, pero ya lo veía venir desde hace bastante, cuando hizo un año que me quitaron la vesícula empecé a tener alguna molestia. Tenía dolores inaguantables y he hecho muy bien en venir al hospital», y ha asegurado que en las pruebas no se ha encontrado nada raro y que todo se debe a un problema con la vesícula: «aunque esta mañana me ha dado ese cólico y tenía un dolor inaguantable, me alegro porque era algo que tenía que solucionar. Me levantaba todas las mañanas con dolor ahí». La mayor de sus hijas también quiso tranqulizar explicando que no se trataba de nada grave: «Los médicos han preferido dejarla en observación, mi hermana Terelu está con ella».

Esta no es la primera vez que la matriarca del clan Campos sufre un susto como este. Recordemos que en mayo del año pasado, la presentadora de televisión tuvo que ser ingresada de urgencias por una «isquemia cerebral en territorio vertebrobasilar» que le afectó a la visión.