Mariah Carey regresa a Times Square para olvidar el ridículo del pasado año La cantante se reconcilió con el público tras el bochornoso «playback» con el que inició 2017

Angie Calero

MADRID 02/01/2018 00:42h

«Todos podemos estar de acuerdo en que el año pasado no fue exactamente como lo planeamos y estamos encantados de avanzar juntos para brindarle a EE.UU. una increíble noche de música y celebración», afirmó Mariah Carey nada más subir la pasada noche del 31 de diciembre al escenario de Times Square, donde tuvo lugar la tradicional y multitudinaria fiesta de Año Nuevo en Nueva York. Toda una declaración de intenciones con la que Carey pretendía desquitarse de esa bochornosa actuación de la gala del año anterior, cuando hubo problemas técnicos y no supo coordinar su interpretación con el «playback». Mientras pensaba en cómo solucionar el problema, la cantante se quedó callada mientras su voz continuaba sonando ante millones de espectadores por los altavoces instalados en Times Square, lo que la llevó a perder todavía más los nervios y a abandonar corriendo del escenario.

Aunque el 2017 empezó muy mal para Carey (se le juntó la ruptura de su compromiso con James Packer y este altercado, que la llevó a retirarse por un tiempo de los escenarios), la cantante volvió la pasada Nochevieja a Times Square para demostrar que se han terminado los dramas para ella. Interpretó dos de sus grandes éxitos de los 90, «Vision of Love» y «Hero». Compartió escenario con Andy Grammer y Nick Jonas, soportando temperaturas de 12 grados bajo cero. La euforia por tener una oportunidad para borrar lo ocurrido el año pasado, que llegó a hacerse viral, llevó a la neoyorquina a hacer bromas muy irónicas sobre la organización del concierto. Les echó en cara que no le hubieran ofrecido una bebida caliente para combarit el frío. Simuló que buscaba por el escenario un té que le habían prometido, pero no lo encontró. «¡Oh, esto es un desastre!», exclamó riendo. Tras lo ocurrido el año anterior, a Carey la ciudad de Nueva York le permitió cualquier salida de tono.