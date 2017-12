Mark Hamill confiesa que tuvo una aventura con Carrie Fisher durante el rodaje de «Star Wars» El actor, que vuelve a dar vida a Luke Skywalker en la última entrega de la saga, disfrutó de un breve romance con su compañera, quien interpretaba a su melliza en la historia

ABC.ES

MADRID 14/12/2017 17:13h Actualizado: 14/12/2017 17:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelve «Star Wars», vuelven las entrevistas a los protagonistas de la saga y, con ellas, vuelven las sorpresas. Si hace un año era Carrie Fisher la que desvelaba en una autobiografía que mantuvo un romance con Harrison Ford durante el rodaje de la saga, esta vez ha sido Mark Hamill el que ha acaparado los titulares: él, Luke Skywalker, también cayó rendido a los encantos de la joven Fisher, quien interpretaba a su hermana melliza en la ficción.

«Carrie y yo nos atraíamos. Intenté evitarlo porque sabía que era mala idea tener un affaire con una compañera de trabajo, pero encontramos mil excusas para caer en la tentación», ha desvelado Hamill en una extensa entrevista para el diario británico «The Guardian» con motivo del estreno de «Los últimos jedi», la última entrega de la saga galáctica.

El beso entre Leia Organa y Luke Skywalker

Sin ahorrarse detalles, el actor revela como, en una ocasión, la llama se encendió con una conversación subida de tono «y algo de alcohol»: «Le dije que besaba muy bien, y que mi táctica consistía en dejar que las mujeres se acercaran a mí y no asaltarlas. Lo siguiente que recuerdo es besarnos como dos adolescentes».

Fisher y Ford, la otra pareja

Hamill, quien un año después no ha logrado aceptar la muerte de su gran amiga («Todavía hablo de Carrie en presente, es devastador para mí»), ha explicado también que desconocía en todo momento la relación entre sus dos compañeros.

«Marcia, la esposa de George Lucas, me lo contó cuando terminamos de rodar la película. Estoy muy agradecido a que no lo hiciera antes, porque seguramente me hubiera afectado. Ya sabes, puedes no querer una relación con una persona, pero sí quieres mantener su cariño».