Mauro Icardi-Wanda Nara-Maxi López: el explosivo triángulo amoroso que podría llegar a España El interés del Real Madrid por el capitán del Inter de Milán vuelve a poner de actualidad la tensa relación entre su esposa y Maxi López, excompañero de equipo de Icardi y exmarido de Wanda

E.Bárcena

«Caminero, te ... a la mujer de tu compañero». La educación y el saber estar impiden rellenar los puntos suspensivos del cántico que, a mediados de los 90, las gradas rivales dedicaban a José Luis Pérez Caminero, exjugador del Atlético de Madrid. Los rumores apuntaban a que el mediocampista mantenía una relación íntima con Carolina Baldini, la entonces esposa de Diego Simeone. Y es que las relaciones extramatrimoniales en los vestuarios son algo tan antiguo como las tragedias griegas. Lo sabe Eva Longoria, que lo sufrió en sus carnes. Y lo vivieron los jugadores de fútbol Mauro Icardi y Maxi López, así como la madre de sus hijos, la argentina Wanda Nara.

Los rumores del interés del Real Madrid por Icardi, capitán del Inter de Milán, podrían terminar con el jugador argentino, su esposa y sus hijos en la capital española. Y con ellos viajaría la polémica, en forma de un triángulo amoroso muy sonado que todavía colea hoy en día. Wanda Nara (31) fue la esposa de Maxi López (33), exjugador del FC Barcelona, entre 2008 y 2013. López coincidió en el vestuario del genovés Sampdoria con Icardi (24). El argentino se hizo amigo de la pareja y, en 2014, se casaba con Wanda Nara, formando una amplia familia con los tres hijos del anterior matrimonio de su esposa -Valentino, Benedicto y Constantino-, a los que se sumaron dos niñas Icardi -Francesca e Isabella-.

Wanda Nara posa con sus hijos y su marido. A la derecha, con su exmarido y su novia

Desde entonces, la tensión entre los Icardi y López es total. Aunque el pasado mes de diciembre sonreían todos juntos en el cumpleaños de uno de los hijos de Wanda y Maxi, la relación está rota. En las ocasiones en las que los jugadores coinciden en el campo -Maxi López juega actualmente para el Unidese Calcio italiano-, no se saludan antes del encuentro y suelen celebrar los goles contra el equipo contrario en la cara de su rival. Pero aun peor es la relación de la expareja.

Este fin de semana, los medios argentinos se hacían eco de unas grabaciones que López mandó a Wanda, en las que profería graves insultos contra la madre de sus hijos. «¿No ves que sos una idiota? Ya empiezas a poner mal al nene», añadía en uno de los audios. Ana Rosenfeld, abogada de Nara, afirmó la autenticidad de los archivos y aseguró que esta «es la única forma en la que Maxi le habla a Wanda».

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi

Pero no López no se quedó ahí. El futbolista recurrió a Instagram para publicar una imagen junto a sus tres hijos y su actual pareja, la modelo Daniela Christiansson. En el pie de foto, Maxi escribía: «Intentan de todas las formas posibles romper vínculo. Pero acá estamos felices y unidos. Y sin preocupaciones que es lo primordial para mis chicos... Son inteligentes y se dan cuenta de todo, por eso mismo es una lucha constante hacer entender del otro lado que poniéndolos en el medio a mis chicos, no es lo correcto».

Un autógrafo y un Ipad

La primera foto de Maxi López junto a Mauro Icardi es de 2005. Entonces, un niño imberbe con la camiseta del club blaugrana le pedía un autógrafo a su ídolo para, una década después, enamorarse de su esposa.

En sus memorias, publicadas en 2016, Icardi rememoró cómo empezó su relación con Wanda. «El día antes de una gira de amistosos internacionales en Estados Unidos, recibí un mensaje de Wanda. Me sorprendió porque yo generalmente hablaba con Maxi, no con ella. Me pidió si podía comprarle un nuevo Ipad en Estados Unidos porque aún no había llegado a Italia. Sin embargo, me hizo pensar. ¿Realmente quería la tablet o estaba buscando una excusa para hablar conmigo?».

A su vuelta a Milán, quedó con Wanda para entregarle el Ipad , y empezaron a hablar cada vez con más frecuencia. La argentina no tardó en invitarle a unas vacaciones junto a su esposo, Gonzalo Bergessio y su mujer, oferta que Icardi no pudo rechazar. «Cuando estaba solo en el segundo piso del barco, de repente vino Wanda y se sentó al lado mío sin ninguna vergüenza. En ese momento, su relación con Maxi López estaba terminando», explica. Poco a poco, su relación se fue estrechando, hasta el punto de comprometerse ese mismo año. «Nuestra primera salida en público fue a un supermercado, porque en casa mi heladera estaba vacía».

Por cierto, esta historia también ha inspirado cánticos. En este caso, son los seguidores del Inter los que animan a su capitán con un «acuéstate con todas, Icardi, acuéstate con todas». Ya le hubiera gustado escuchar eso a Caminero.