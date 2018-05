Miguel Ángel Muñoz: «Cuando estás muy ocupado es difícil que aparezca la persona de tu vida» El actor exprime al máximo su tiempo, explica que todo lo que hace lo hace con intensidad y tiene claro que este verano va a viajar por placer y a descansar

Miguel Ángel Muñoz atraviesa uno de sus mejores momentos tanto en el ámbito profesional, pues acaba de concluir el rodaje de la serie «Presunto culpable» en la que el actor es protagonista, como en el personal y que, aunque sigue soltero, está feliz rodeado siempre por los suyos.

Hace tan solo unas semanas se le relacionaba con Paula Chacártegui Horrach, una modelo mallorquina de 22 años. Unas fotografías publicadas por la revista «¡Hola!» en las que el guapo actor aparecía junto a la joven en una actitud de lo más cariñosa, dieron por sentado que la pareja mantenía una relación sentimental. Algo que no ha tardado en desmentir: «Llevo mucho tiempo que no me conquista nadie. Es imposible, llevo seis meses viviendo entre Mundaca, Madrid, París y entre medias hago un montón de cosas. Para que uno encuentre a la persona de su vida necesita compartir tiempo y cuando estás muy ocupado es difícil que aparezca», aseguró durante el evento que organizó la firma de ensaladas y verduras frescas «Florette», en el que el actor sacó su lado más paternal para fomentar la alimentación saludable entre los más pequeños: «Soy muy niñero. Me encantan. Soy el tío postizo de todos los hijos de mis amigos», y así lo demuestra en sus redes sociales en las que presume de ahijados siempre que puede. «Para los niños suele ser importante la fecha de cumpleaños pero yo intento prestar el cuidado y la atención todo el año», y asegura que «Lo más importante no es un día concreto sino cada día del año y ahí siempre estoy».

Así lo demostró también con su prima pequeña María, una de las concursantes más queridas de la última edición de «MasterChef Junior» que se quedó a las puertas de la final. «Ella lo llevó genial porque tiene unos padres maravillosos que la han apoyado». El actor, a pesar de haber sido el vencedor de la edición Vip del exitoso talent, decidió no acudir a las cocinas del programa para no influirla en nada: «Lo más conveniente en que viviese la experiencia ella sola», asegura para ABC. «Ella tiene mucho más mérito porque siendo tan pequeñita es más difícil hacer esos platos tan complicados», dice orgulloso. Desde que ganó el concurso, Miguel Ángel Muñoz se ha convertido en el chef oficial de familia y amigos: «Me encanta lo que se genera alrededor de un cocina mientras se prepara algo. Lo mejor de todo es que llegas a la cocina de otro, la manchas entera, te lo pasas genial, comes rico y encima lo limpian otros, es maravilloso», confiesa.

El actor exprime al máximo su tiempo, explica que todo lo que hace lo hace con intensidad y tiene claro que este verano va a viajar por placer y a descansar. Entre sus planes más recientes se encuentra la Maratón de Chicago, en la que participará junto a un grupo de amigos: «Es de los pocos estados de Estados Unidos que no conozco. Viajo solo a Chicago para hacer la maratón y después pasaré una semana conociendo la ciudad y haciendo turismo gastronómico», afirma que «Después de 42 kilómetros te apetece celebrarlo a lo grande y sobre todo comiendo bien».