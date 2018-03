Mila Ximénez se enfrenta a la hija de su gran amor: «Eres capaz de ensuciarlo todo» «No he entrado en su intimidad, he contado un trozo de mi vida y me he despedido de tu padre, no he dado su nombre», se excusaba la colaboradora en relación a las quejas de la hija por haber desvelado la identidad de su padre

ABC.ES

Ayer saltaba se conocía la triste noticia de que Mila Ximénez había sufrido un duro revés que la había dejado desolada y sumida en la más produnda tristeza. Y es que el pasado 23 de febrero fallecía el empresario Rafael Aguilera, que tal como lo describía la colaboradora, fue «su gran amor en los años 90». «Hoy se ha ido parte de mi vida. La muerte me ha arrancado un futuro cargado de pasión y caricias ajenas al mundo. Jamás volveré a abrazarle en ese mundo mágico de clandestinidad que nos salvaba del frío de la calle», escribía a través de su blog dentro de la revista «Lecturas».

Las palabras de la exmujer de Manolo Santana no dejaron a nadie indiferente: «Jamás amé tanto a alguien y jamás me obstiné tanto en la torpeza de no demostrárselo. La pasión que sentía por él me hacía su prisionera y me perdí un trayecto en común. Ahora mi presente emocional y mi futuro soñado se convierten en cenizas».

Sin embargo, estas profundas palabras de amor y cariño no han gustado a todo el mundo. La hija de quien fuera su pareja, muy dolida por su declaración pública, arremetió duramente contra la colaboradora, que no dudó en defenderse a través de su programa: «Eres capaz de ensuciarlo todo, lo has hecho toda tu vida, pero ni tú ni nadie va a manchar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida, probablemente tú no la tengas nunca, yo gracias a Dios la tuve y la voy a recordar así», declaró ayer de forma tajante y mirando fijamente a la cámara. «No he entrado en su intimidad, he contado un trozo de mi vida y me he despedido de tu padre, no he dado su nombre, solo he dicho que lo amé profundamente y tú lo sabes», se excusaba en relación a las quejas de la hija por haber desvelado la identidad de su padre. «A mí no se me lee la cartilla porque tú eres la menos indicada, jamás le hice daño, nunca ¿tú puedes decir lo mismo?», ha concluído Mila Ximénez con rabia.

La televisiva mantuvo una relación sentimental con él que duró casi una década. Pese a la ruptura siguieron profesándose un enorme cariño y nunca dejaron de hablarse. Aguilera fue el gran amor de su vida. Fueron escasas las veces en las que habló del empresario públicamente. «He tenido una persona muy especial durante muchos años, creo que he estado enamorada mucho tiempo de una persona que se llama Rafael. Pero ahora estoy disfrutando no del enamoramiento, sino del desenamoramiento. Ya no se sufre, estás más tranquila. Rafael y yo estamos en un momento de reposo (…) Probablemente nos volvamos a encontrar, pero de momento estoy sola y bien», contaba en 2012.