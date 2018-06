Miss America mira más allá del físico y elimina la prueba del bikini

Ni bikini ni traje de noche. Miss America está a punto de dar un giro radical a los concursos de belleza, a juzgar por las últimas declaraciones de Gretchen Carlson, presidenta de su junta directiva. En una entrevista televisada, la ex Miss (ganó el certamen en 1989) aseguró que buscan «una competición, no un concurso», motivo por el que ya no quieren candidatas desfilando en bañador ante un jurado.

«Ya no juzgaremos a nuestras candidatas por su apariencia física externa. Eso es un gran paso», afirmó Carlson, quien también aseguró que quieren una cita «más inclusiva para las mujeres, con candidatas que representen todos los tipos de mujer, de todas las formas y tamaños». Una decisión que alejaría todavía más el canón 90-60-90 del concurso.

Miss America busca que las jóvenes «sean activas, no pasivas ante el jurado», por lo que estarán obligadas a demostrar «que les apasiona, su nivel intelectual y su compresión del trabajo que tendrían que llevar a cabo si ganan».

Además de suprimir el bikini sobre la pasarela, han decidido cambiar el vestido de noche por un desfile mucho más especial: las concursantes tendrán que elegir un 'look' que exprese su personalidad, su estilo y su confianza en sí mismas.

«Hemos escuchado a muchas chicas que querrían ser Miss America, pero que no quieren pasearse por ahí en bikini y tacones. Pues bien, ya no tendrán que hacerlo. Ahora aprenderán a ser líderes y a mostrar al mundo lo que hay dentro de sus cabezas», zanjó Carlson, «eso es lo que queremos juzgar ahora».

