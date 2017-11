África Miss Universo sufrió un asalto a punta de pistola La modelo sudafricana se enfrento a tres atracadores y logró salir ilesa gracias a un curso de autodenfesa

La belleza de Demi-Leigh Nel-Peters es indiscutible, su inteligencia y elocuencia brillan más que su recién estrenada corona de Miss Universo 2017. Fue una de las favoritas durante todo el certamen, pero fueron sus respuestas las que firmaron su coronación como reina de la belleza. De origen sudafricano, Nel-Peters, de 22 años, está graduada en Gestión Empresarial y Emprendimiento, es apasionada de un programa de autodefensa que empodera a las mujeres y colabora con organizaciones benéficas. Su gran inspiración para afrontar el concurso de belleza fue su hermanastra Franje, de 10 años, que tiene una discapacidad y se considera extremadamente bendecida por tener "cuatro padres" (sus padres biológicos se volvieron a casar). Es fan de Enya, Adele y Taylor Swift. Le gusta escaparse de la ciudad para desconectar y hacer tarjetas a mano y álbumes de recortes.

Comprometida, decidida y generosa, quiere usar su fama para luchar contra el sida. Y es que su país, Sudáfrica, alberga el mayor número de personas que viven con el VIH en todo el mundo: se estima que hay más de 7 millones de sudafricanos que padecen dicha enfermedad (según datos de 2016). La joven, que se ganó a la audiencia en Nevada (Estados Unidos), fue aclamada por su postura sobre la igualdad en el ámbito laboral: " En algunos lugares, a las mujeres se les paga el 75 por ciento de lo que ganan los hombres por hacer el mismo trabajo, trabajando las mismas horas. Creo en la igualdad de salario por un trabajo igual”, declaró durante la 66ª edición del certamen de belleza en el que participaron casi 100 mujeres de todo el mundo.

Nel-Peters es la segunda sudafricana en ganar este concurso de belleza. Su país ha tenido que esperar 39 años para ganar, de nuevo, el título de Miss Universo. Está tremendamente agradecida por todo el apoyo recibido y espera que su país se sienta orgullosa de ella. “Como Miss Universo, debes tener confianza en quién eres. Miss Universo es una mujer que ha superado muchos temores, y por eso puede ayudar a muchas mujeres a superar sus miedos. Nada es pedir demasiado para mí”, dijo Nel-Peters. Para ella, las mujeres tienen el poder necesario para salir de cualquier situación. Su consejo: “Usa ese el poder de manera inteligente y no te pongas en situaciones a las que no perteneces; todo lo que necesitas para tener éxito y ser feliz lo tienes en tu interior”.

Miss Sudáfrica, asaltada a punta de pistola

Una de sus pasiones, la autodefensa, le salvó la vida en un intento de secuestro y atraco. Ocurrió el 7 de junio de 2017 ya siendo Miss Sudáfrica. Tres hombres le asaltaron a punta de pistola en Hyde Park (Johannesburgo) a las 17:30 de la tarde para robarle el coche. Lograron llevarse sus pertenencias pero la modelo logró huir sin un rasguño gracias a su templanza y valentía. “En el programa de autodefensa nos enseñaron dos máximas: nunca accedas a meterte en ningún coche ni te desplaces a una segunda ubicación con los secuestradores (ese escenario será siempre mucho peor que en el que te encuentres en el momento del atraco) y para neutralizar a un delincuente debes darle un puñetazo muy fuerte en la garganta”. Así lo hizo y se escapó pidiendo ayuda entre el tráfico de una de las calles principales de la capital. Sin embargo, la ayuda tardó en llegar. “Los primeros 30 o 40 coches a los que me acerqué me ignoraron. Entonces una señora abrió su puerta y me dejó entrar. Le dije que habían intentado secuestrarme y ella me llevó a un lugar seguro ", dijo Demi.

La modelo sudafricana lejos de señalar a los conductores que no quisieron ayudarla, lamenta haberles puesto en una situación de peligro. En Sudáfrica, secuestran un coche cada 32 minutos, según las estadísticas publicadas por el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS). Entre abril y diciembre de 2016, un total de 12.743 vehículos fueron robados en este país del sur de África. Los datos mejoran en 2017, según el SAPS unos 1.400 vehículos son robados cada mes en Sudáfrica.

A partir de la experiencia de Nel-Peters, los organizadores de Miss Universo planean incorporar talleres de autodenfensa para ayudar al máximo número de mujeres posibles.