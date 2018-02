La modelo de 64 años que rompe con todos los estereotipos Lyn Slater critica la discriminación basada en la edad tanto en la industria de la moda como en la vida cotidiana, cansada de las normas que obligan a «vestirse adecuados a la edad»

ABC.ES

Madrid 02/02/2018 14:26h Actualizado: 02/02/2018 14:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando la profesora de la Universidad de Fordham Lyn Slater, de 64 años,quedó con un amigo a comer durante la Semana de la Moda de Nueva York a los alrededores del Lincoln Center, no tenía idea de que su vida iba a cambiar para siempre. La profesora vestía con un diseño de Yohji Yamamoto y un bolso de Chanel, de repente decenas de periodistas y fotógrafos la rodearon, confundiéndola con un ícono de la moda y atrayendo a una multitud de espectadores. Fue un momento decisivo que convirtió a Lyn en un icono accidental e hizo que su blog del mismo nombre se lanzara hasta la cima.

La primera vez que Lyn Slater sintió el control sobre su cuerpo fue a la edad de 40 años, cuando se hizo su primer tatuaje. Era la mayor de seis hermanos, por lo que Lyn pasó toda su vida rodeada de jóvenes. Trabajaba como profesora en la Universidad de Fordham, aunque siempre confesó que se sentía frustrada por la división entre su vida académica y su sensibilidad creativa. En 2014 se abrió un blog de moda, «Accidental Icon», en el que desafiaba el proceso de envejecimiento en el mundo de la moda. A través de su vestimenta «le gritaba al mundo que todavía estaba viva y presente».

Con 63 años, Lyn Slater no es el típico modelo de alta costura, pero eso es parte de su atractivo. Ella critica la discriminación basada en la edad tanto en la industria de la moda como en la vida cotidiana, cansada de los estereotipos que obligan a «vestirse adecuados a la edad». «Esta frase es una manera de poner a las mujeres mayores en su lugar», dijo Slater a «Refinery29» durante una entrevista en 2016. «Creo que si te sientes cómodo con lo que llevas puesto, no importa la edad que tengas, te verás completamente bien», afirmó. Actualmente tiene un contrato con «Elite London», una compañía de modelos líder del mundo, y ya ha trabajado con marcas como Mango y Uniqlo. Esta inusual modelo se ha convertido en la voz pública contra el envejecimiento en la industria de la moda. «Mi estilo me ayudan a luchar contra esa invisibilidad que viene con la edad», dijo Lyn a «Bright Side» durante una entrevista.

Lyn es admirable no solo por su actitud imparable, sino por su estilo vanguardista y decididamente moderno, y su página de Instagram ha alcanzado los más de 132 mil seguidores y continúa creciendo.