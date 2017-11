Morrissey cuestiona a las víctimas de Kevin Spacey: «No me suena muy creíble» El cantante británico quiso mostrar su apoyo al actor por las decenas de acusaciones vertidas sobre él: «Cualquiera que le haya dicho a alguien ‘me gustas’, de repente es acusado de acoso sexual»

El cantante británico quiso mostrar su apoyo al actor Kevin Spacey por las decenas de acusaciones vertidas sobre él. El actor, despedido por Netflix y reemplazado en su participación dentro de la película «All the money in the world», dirigida por Ridley Scott, ha recibido duras críticas por el escándalo sexual destapado por el también actor Anthony Rapp, quien asegura que el protagonista de «House of cards» le acosó sexualmente de él cuando tan solo tenía 14 años. Ambos se conocieron en un evento, Rapp acudió a la fiesta solo y era el único adolescente presente en ella, así que cuando se aburrió se metió en una habitación a ver la televisión, momento en el Spacey entró en la habitación, se le acercó y se tumbó encima con intención de mantener relaciones sexuales.

El líder del grupo musical «The Smiths» salió en defensa del actor diciendo: «Las acusaciones son ridículas (...) por lo que sé, él estaba en una habitación con un chico de catorce años. Kevin tenía 26 y él 14… uno se pregunta, ¿dónde estaban los padres de ese chico? Uno se pregunta si ese chico no sabía lo que le podría pasar», y añadió «No sé tú, pero yo en mi juventud nunca estuve en situaciones como esa. Nunca. Siempre estuve alerta con lo que podría pasar. Cuando estás en la habitación de alguien debes tener presente a lo que podría llevarte», expresó al portal alemán Spiegel Online, al que puso en duda la verosimilitud de los relatos de las víctimas: «No me suena muy creíble, me parece que a Kevin Spacey lo están atacando innecesariamente».

Tras esto habló genéricamente en favor de todas las personas que están siendo juzgadas de posibles casos de acoso sexual diciendo: «Al mismo tiempo son todos culpables. Cualquiera que le haya dicho a alguien ‘me gustas’, de repente es acusado de acoso sexual», y añadió «tenemos que ver las cosas en términos relativos. De otro modo, cualquier persona en este planeta sería culpable», aseguró durante la entrevista. Ante estas sorprendenstes declaraciones, la periodista Juliane Liebert visiblemente desconcertada pregunta al cantante: «¿Debería aplicarse eso también a las actrices que fueron a la habitación del hotel con Weinstein?», a lo que el vocalista responidó: «La gente sabe exactamente lo que sucede. Y ellos siguen el juego. Después, se sienten avergonzados o no les gusta. Y luego lo giran y dicen: ‘fui atacado, me sorprendió, fui arrastrado a la habitación’. Pero si todo hubiera ido bien y les hubiera dado una gran carrera, no hablarían de eso. Odio la violación. Odio los abusos. Odio las situaciones sexuales en las que se obliga a alguien. Pero en muchos casos, uno mira las circunstancias y piensa que la persona referida como una víctima simplemente está decepcionada».