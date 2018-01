Las dos mujeres que llevaron a la ruina a Sergi Arola El chef catalán se encuentra en uno de sus peores momentos sentimentales y profesionales

Cuando el 14 de febrero de 2008, día de los enamorados, abrieron las puertas del retaurante «Sergi Arola Gastro», su primer restaurante propio después de triunfar en La Broche en 1998, uno de los cinco estrellas más emblemáticos de la capital y al abrigo del madrileño hotel Miguel Ángel, parecía que Sergi Arola y Sara Fort formaban una pareja indestructible: él en los fogones, donde se ganó la fama de enfant terrible de la gastronomía española; ella en la sala, que dirigía con mano de hierro en guante de seda. Pero en el año 2012, la crisis sentimental se unió a la económica y tras un divorcio y dos hijas en común comenzaron diversas batallas judiciales con las administraciones y una dura pugna con Hacienda que duró hasta el 2016, año en el que la pareja decidió cerrar definitivamente este capítulo en su vida y dejaron de colaborar profesionalmente. Una ruptura que se materializó con el cierre de su establecimiento más emblemático: «Sergi Arola Restaurante», que contaba con dos estrellas Michelin. Y con el restaurante, también puso fin a «SOT», la vermutería que ocupaba la planta baja. El cierre no solo suponía la liquidación de las sociedades que aún compartía con Fort, sino el final de uno de los templos gastronómicos de Madrid.

Desde ese momento su caída en aquel bullicioso panorama gastronómico madrileño fue imparable, un hecho que Sergi Arola siempre ha tratado de detener luchando por la fama que tanto le costó ganar y que perdió por una mujer. En el año 2015 comenzó un noviazgo con la presentadora y modelo Silvia Fominaya, madre de dos hijos menores de su matrimonio con Pablo González, una relación sentimental que prometía llegar como una brisa de aire fresco que realzaría al reputado chef con la apertura de «¡Por la jeta!», un restaurante en el corazón de La Coruña, en el que la madrileña se convirtió en la dueña absoluta del local.

Lejos de rehacer su vida tras el divorcio con Sara Fort, el chef catalán se hundió un poco más con la ruptura de la que pensaba sería su amor verdadero. En abril de 2016 era la propia modelo la que se encargaba de anunciar la noticia a través de una entrevista concedida a una revista del corazón en la que aseguraba que el cocinero «le llegó a pedir matrimonio el 14 de febrero y que le trajo una sortija», una propuesta que la modelo declinó porque, según aseguró a la revista «estaba muy asfixiada en ese momento».

Tras este segundo fracaso sentimental el catalán no ha levantado cabeza. Ayer saltó la noticia de que Arola se encuentra en uno de sus peores momentos sentimentales y profesionales puesto que no solo sigue siendo investigado por la unidad antifraude de Hacienda, sino que sus problemas con el Fisco han llegado a ser tan altos que al chef ya no le queda ninguna propiedad. «En España va de piso en piso, de amigo en amigo. No tiene ni para pagarse un buen menú», afirmaban sus conocidos a la revista «Corazón TVE».