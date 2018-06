El negocio editorial de la familia Clinton El expresidente de EE.UU. se estrena en la literatura de ficción dela mano del superventas James Patterson

Dolores Asensi

MADRID Actualizado: 04/06/2018 22:07h

Cuando Bill Clinton lanzó su autobiografía «Mi vida», en 2004, el público acudió raudo a las librerías en parte por el morbo de leer aquellas páginas en las que el expresidente ofrecía su versión más personal sobre el caso Lewinsky. Catorce años después, el expolítico de 71 años regresa a la literatura. Esta vez se aventura en el mundo de la ficción y lo hace agarrándose a lo seguro, a lo que sabe que va a funcionar. Bill Clinton firma su primera novela junto a James Patterson, uno de los autores más prolíficos y superventas del planeta, con más de 300 millones de copias vendidas. El thriller político llega bajo el título de «El presidente ha desaparecido», pero que nadie se dé por aludido.

La ficción gira en torno a un presidente imaginario llamado Jonathan Lincoln Duncan, que se ve envuelto en una terrorífica crisis mundial y desaparece. Clinton asegura que no está inspirado en sí mismo porque «él es mucho más joven» y tampoco en el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ya que no está desaparecido, sino que, «nos lo recuerda cada mañana cuando aparece un nuevo tuit», comentó el exmandatario, durante la presentación de su obra el pasado domingo en Nueva York. La traducción al español de la novela llegará hoy de la mano de la editorial Planeta.

Chelsea Clinton, hija del expresidente

Clinton, un defensor acérrimo de la lectura en papel, cuenta como anécdota que él se resiste a entrar en la nueva era digital. Que no usa el correo electrónico y que los borradores de la novela que intercambió con Patterson los escribió «a lápiz».

«A veces, cuando estábamos escribiendo o discutiendo un giro en la trama, sugería cosas que a Jim le parecían traídas por los pelos. Le tenía que decir: “Sabiendo lo que sé, Jim, esto podría pasar sin problemas“», expuso Clinton.

La historia transcurre en un periodo de tres días, en los que un ciberataque terrorista pone a prueba los sistemas informáticos y la red eléctrica de Estados Unidos. «Ni hace falta decir que tuvimos grandes conversaciones sobre la presidencia, la vida en Washington y la situación de EE.UU. y el resto del mundo», comentó Patterson.

Unidos por su abogado

La idea del publicar un libro a cuatro manos se fraguó en 2016 gracias a Robert Barnett, el abogado que comparten Clinton y Patterson. Por el momento no ha trascendido nada sobre la jugosa cifra que ha firmado el expresidente con la editorial, pero la novela no tardará en llegar a las pantallas de la televisión. Showtime ha comprado sus derechos para emitirla en el 2019.

El expresidente, que llevaba varios años bastante desparecido como el protagonista de novela, emprenderá una gira por 20 ciudades de EE.UU. para presentar la novela. El público podrá tener «una conversación con el presidente Bill Clinton», previo pago de las entradas correspondientes, que en el caso de Fort Lauderdale (Florida), donde estará el 12 de junio, valen entre 50 y 375 dólares.

Está claro que los Clinton saben bien cómo hacer negocio con el mundo editorial. Su hija Chelsea, de 37 años, ya va por el tercer el libro. La joven compagina su labor como vicepresidenta de la Fundación Clinton, creada por su padre, que financia proyectos de salud pública en el mundo, con la escritura. Ha lanzado dos libros para niños «It’s Your World» (2015) y «She persisted» (2017) y el tercero llegará en octubre « Start Now! You Can Make a Difference».