Neymar y Cristiano Ronaldo, duelo de fiestas de cumpleaños Los 26 años del brasileño y los 33 del portugués rivalizan antes del Real Madrid-PSG del 14 de febrero

Francisco Chacón

@chaconbilbao Seguir Corresponsal en Lisboa 06/02/2018 02:23h Actualizado: 06/02/2018 02:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Cristiano es el espejo en el que me miro», ha declarado Neymar desde el firmamento de París. Ambos ases del balón nacieron el mismo día, un 5 de febrero: Ronaldo hace 33 años, mientras que el brasileño fue 26 años atrás. Ahora el destino puede unirles aún más, en caso de que se cumplan los insistentes rumores sobre el fichaje del exjugador del Barcelona por el Real Madrid. Mientras el planeta del fútbol aguarda el desenlace, el próximo enfrentamiento en la Champions (el 14 de febrero en el Bernabéu y el 6 de marzo en el feudo del París Saint-Germain) atiza una rivalidad que la afición examina dentro y fuera del terreno de juego. Incluso, en las fiestas de aniversario de ambas estrellas.

Neymar dio la campanada en la capital de Francia con una doble juerga nocturna. El sábado invitó a su círculo de amigos a su mansión, en las afueras de París, mientras que el domingo se dio un homenaje en el lujoso Pavillon Cambon, entre Galerías Lafayette y el museo del Louvre, con toda la plantilla del PSG y sus espectaculares parejas. En ninguna de las dos veladas faltó la música en directo, con cantantes recién llegados de Brasil como Filipe Araújo, Dudu Golzi o Rodriguinho. Neymar quería sentirse como en casa y lo consiguió con creces. La guinda la puso el colombiano Maluma, quien le dedicó un emocionante «Cumpleaños feliz».

Además, se escenificó la reconciliación de Neymar con la actriz y modelo brasileña Bruna Marquezine, tras un bache sentimental. Bailaron juntos, derrochando gran sensualidad, ante la atenta mirada de Davi Lucca (6 años), el hijo del fruto de un fugaz idilio con Carolina Dantas.

Como al astro brasileño le gusta mucho el póker, no faltó la partida de rigor, aunque el momento culminante fue otro. Abrazado a su niño, proclamó a los cuatro vientos: «Los amigos que tengo fuera del fútbol, mi hijo, mi novia, mi padre, mi madre, mis hermanos… Todos los que estáis invitados sois importantes para mí».

En familia

Cristiano Ronaldo, por su parte, prefirió no anticiparse al día de su nacimiento y ayer recibió a buena parte de su familia, que se trasladó desde Portugal a Madrid para celebrar con el jugador su aniversario en la intimidad. Según la prensa lusa, Georgina Rodríguez pasea orgullosa su anillo de compromiso, pues el «crack» del Real Madrid ya habría comunicado a su entorno que planea casarse este verano, tras su participación en el Mundial de Fútbol de Rusia.

Cristiano junto a su hijo y Georgina -Gtres

La fiesta de la familia dos Santos Aveiro ha tomado el relevo de la realizada a finales del pasado mes de diciembre en el Hotel Intercontinental de Madrid, cuando CR7 se dio un homenaje a sí mismo por un año 2017 de ensueño, coronado con su quinto Balón de Oro.

En esta ocasión, sus hermanas Kátia y Elma no tardaron en felicitarle. Sobre todo la primera, quien sorprendió con un mensaje con cierto tono religioso, tal vez porque el delantero alcanza la «edad de Cristo». «Hermano de mi corazón. 33 años atrás nacía nuestro niño, hoy un hombre de verdad. Sí, tú eres de verdad y eso no vale para cualquiera. No es fácil ser auténtico y vivir las propias verdades en el mundo actual, en el que las apariencias dictan las reglas», escribía la Kátia, quien sigue el culto a la Iglesia evangélica.