Nieves Álvarez, tajante: «No tengo pareja, eso os lo inventáis vosotros» La modelo ha dejado claro que no tiene el corazón ocupado

ABC/EP

Madrid Actualizado: 01/06/2018 00:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nieves Álvarez está atravesando una etapa profesional muy buena. Por segundo año consecutivo, la modelo es una de las embajadoras de la 3ª edición de Nomad Fashion Show by The Style Outlets, el mayor encuentro de moda, tendencias y estilo de vida, en el que durante el 1 y 2 de junio todo el mundo podrá disfrutar de workshops, charlas, catas y sesiones de belleza y bienestar, de mano de profesionales, en el exclusivo Club Alma de Madrid. La modelo considera un verdadero orgullo poder ser la madrina de estas jornadas y ha desvelado a la agencia de noticias «Europa Press» sus planes de verano y sus futuros proyectos profesionales.

¿Por qué decidió embarcarse en este proyecto por segundo año?

Pues porque la verdad creo en las tendencias, me dedico a la moda y es una forma de acercar lo que se lleva a la calle y hacer ver a todo el mundo que se puede ir vestido de grandes firmas nacionales, internacionales, grandes diseñadores a buen precio.

Este año es embajadora junto a Laura Sánchez, ¿qué supone compartir este proyecto con ella?

Pues un regalo que me han hecho. Laura y yo nos conocemos desde hace muchos años, no solamente somos compañeras sino también amigas, y al final se ve en la química. Nos queremos mucho y nos admiramos y eso al final es siempre un placer estar con la sonrisa de España.

¿Qué es para usted la moda?

Es mi vida. Es a lo que me dedico, lo que me apasiona, lo que corre por mis venas, es lo que me gusta.

¿Suele recurrir a los outlets?

Me gustan, a quien no le gustan los outlets, sobre todo cuando son buenos. Se descubren grandes sorpresas y descubres cosas que se convierten en tus básicos y que son piezas importantes en tu armario. Me gusta el hecho de rebuscar y encontrar piezas que me gustan, que son actuales, que son de tendencia, de temporada... Es un plan de amigas, es divertido hacer este plan juntos.

¿Qué planes tiene para este verano?

Deseando que lleguen las vacaciones, pero todavía falta mucho, no tengo mis planes organizados pero algún sitio me iré...

¿Y los compartirás con su pareja esos planes?

Lo compartiré con amigos que es con lo que siempre compagino mis vacaciones, y con la familia como todos los años.

Hace tiempo que decía que no le gustaba poner etiquetas... ¿Ya puede ponerle una a su pareja?

Es que yo no tengo pareja, lo habéis dicho vosotros. A veces os adelantáis a las cosas y sois vosotros los que ponéis las etiquetas, yo no pongo etiquetas.

¿Pero la relación a distancia como la lleva?

Yo no tengo ninguna relación a distancia, os lo inventáis vosotros. Soy una persona que no tengo nada que ocultar ni nada que decir. Me dijisteis que si tengo una relación y no tengo ninguna, conocí a una persona y ya está. No tengo etiquetas, soy un alma libre, no me gustan las etiquetas.

Pero esa persona de la que habla... ¿Qué le aporta?

A mí no me aporta nadie en especial, me aportan mis amigos, mi familia, la gente que me rodea, la vida me aporta. No sé por qué la gente solo piensa que el amor te tiene que hacer sonreír o te tiene que hacer reír o te tiene que hacer llorar. Yo creo que es muy triste y que hay que cambiar la mentalidad porque sino que difícil va a ser ser feliz, yo no busco... Lo que aporta y lo que nos debe aportar a todos es lo que nos rodea, la vida en sí y no que nuestro estado de ánimo dependa de si tu corazón está de una manera o de otra... Es así.

¿Y el suyo está ocupado?

El mío está muy bien. Afortunadamente el médico me ha dicho que estoy bien, que estoy sana, tengo la piel estupenda y muy feliz.