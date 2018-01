La novia de un político británico, abucheada por unos mensajes racistas contra Meghan Markle El líder del partido conservador UKIP, Henry Bolton, se ha visto obligado a elegir entre renunciar a su puesto o a su pareja

La opinión pública británica exige la dimisión del líder del partido conservador UKIP, Henry Bolton, debido a los comentarios racistas que escribió su novia, la modelo Jo Marney de 25 años, sobre la prometida del príncipe Harry, Meghan Markle. En los mensajes filtrados, la maniquí aseguraba que la futura duquesa de sacks era «una negra estadounidense que mancharía la Casa Real británica con su semilla», y que «su matrimonio allanaría el camino para un futuro rey negro». Marney describe a la exactriz como una «simple y estúpida plebeya con el cerebro pequeño que está obsesionada con la raza y de la que nadie había oído hablar». Ante el aluvión de críticas, la modelo no reculó sino que siguió firme en sus convicciones: «No querer que otras razas y culturas invadan tu propia cultura no significa que odie su raza. Simplemente significa que no quiero ver a sus culturas invadiendo la mía», alegó.

Ante esto su pareja, el líder del partido conservador UKIP, Henry Bolton, se ha visto obligado a elegir entre renunciar a su puesto o a su novia. Paul Oakden alegó que Henry Bolton tiene que tomar «una decisión difícil» después de que Jo Marney fuera suspendida de su cargo en Ukip tras salir a la luz sus comentario muy ofensivos sobre la prometida del príncipe Harry. Ante esto, la modelo se disculpó «sinceramente» por «el lenguaje impactante utilizado», pero en su defensa aseguró que los mensajes habían sido «sacados de contexto», asegurando que «No pretendía ofender y, de nuevo, me disculpo sin reservas por cualquier ofensa o herida que mis mensajes hayan podido causar a miembros del público, de UKIP, mis amigos, mi familia y mis seres queridos». El comité ejecutivo nacional (NEC) del partido deberá discutir el futuro del líder a no ser que este renuncie voluntariamente, lo que significaría que Ukip se vería obligado a elegir a su cuarto líder en menos de dos años.

La relación de Bolton con Marley comenzó el pasado mes de diciembre, cuando el político abandonó a su mujer y madre de sus dos hijos por una modelo a la que acababa de conocer. Algo que fue muy comentado y que causó gran polémica entre la opinión pública.