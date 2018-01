La nueva marquesa de Griñón, Esther Doña, responde a las polémicas sobre su matrimonio Comenzó su relación con Carlos Falcó a principios del año 2016, y un año y medio más tarde decidieron darse el «sí quiero» en una ceremonia privada y civil

El pasado mes de julio Carlos Falcó (80 años), el marqués de Griñón, y Esther Doña (39) se casaron en secreto en una ceremonia civil en su residencia del Palacio El Rincón (Aldea del Fresno, Madrid).

Esta semana, la revista «¡Hola!» lleva en portada una entrevista con la exmodelo y reciente marquesa de Griñón en el mismo lugar en el que hace seis meses se ofició su enlace, para hablar de todas las polémicas que han surgido a raíz de su matrimonio con Falcó. «Firmé un acuerdo prematrimonial en el que queda claro que nuestra relación está basada en el amor y no en temas materiales», asegura con firmeza. «Quizás había algo de recelo en la familia», recuerda sobre el inicio de su relación, «era un proceso que había que pasar. Ahora todo está bien. Yo estoy muy feliz por mi marido, porque sé lo importantes que son para él sus hijos», agrega.

Sin embargo, y a pesar de los recientes rumores de embarazo, Doña asegura que no entra en sus planes convertirse en madre: «Carlos es un hombre al que le encantan los niños, pero la verdad que no nos lo planteamos. No por falta de ganas y de ilusión, sino porque creo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte», afirma.

Esta no era la primera vez que el marqués daba el gran paso y otorgaba su «sí quiero» frente al altar. Carlos Falcó ya estuvo casado en tres ocasiones más y, además, es padre de cinco hijos. El marqués y Esther Doña comenzaron su relación a principios del año 2016, y un año y medio más tarde decidieron pasar por la vicaría.