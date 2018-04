Así es Olivia Munn, la actriz que ha conquistado el corazón de Álex González El actor ha vuelto a encontrar el amor después de su ruptura con la piloto Carme Jordá

Álex González es de relaciones serias. Son pocas las novias que ha tenido, pero ninguna de las relaciones ha pasado del año y medio. La más duradera fue con Adriana Ugarte, a la que conoció en el rodaje de «Combustión». Lo suyo fue amor a primera vista, pero no fue suficiente.

Ahora el actor tiene una nueva oportunidad en el amor con su compañera de profesión Olivia Munn, conocida por sus papeles en «Iron Man», algunas películas de los «X-Men» o series como «Newsroom». La intérprete estadounidense, de 37 años, ha conseguido conquistar el corazón de uno de los solteros de oro españoles, según publica «¡Hola!». No es de extrañar teniendo en cuenta que fue elegida en 2001 la segunda mujer más sexy del planeta. En las páginas de la revista se pueden ver las imágenes de uno de sus encuentros, con flores incluidas. González no dudó en ponerse tierno y comprarle un ramo a su novia.

A diferencia de González son muchos los hombres con los que se le ha relacionado. Recientemente se ha comentado una posible relación con el ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux, y con el de Anna Faris, Chris Pratt. Ninguno al parecer verdad. Con quien sí estuvo saliendo fue con el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers, relación que terminó el pasado verano.

#MeToo

Munn ha sido una de las actrices que se ha atrevido a dar el paso al denunciar los abusos de Hollywood. Denunció el pasado mes de noviembre, junto con otras cinco actrices, los excesos del afamado director Brett Ratner, en un comunicado de diez páginas. Contó que se masturbó delante de ella y que quedó horrorizada. Al hablar con un abogado le aconsejó que no se enfrentara a un hombre tan poderoso como él. También es una firme defensora de los animales. En 2012 se desnudó para PETA («People for ethical treatment of animals») en una campaña en contra del uso de pieles.