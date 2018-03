«Operación Triunfo» Cepeda y Aitana, un amor que no cuaja Los triunfitos aseguran ser «solo amigos», pese al deseo de algo más por parte de sus fans

Rocío F. de Buján

Los abrazos y miradas que ambos se dedicaban a diario en «Operación Triunfo» dieron pie a numerosos rumores que los relacionan como algo más que amigos tras su paso por La Academia. Sin embargo, Aitana Ocaña (18) y Luis Cepeda (28) han dejado siempre claro que entre ellos solo existe una estrecha y especial amistad. «Es un amigo y un apoyo muy importante para mí», asegura con timidez para ABC la concursante más joven de esta novena edición. Una situación que, según dice, su novio Vicente respeta. «Él entiende que me lleve muy bien con él», garantiza a pesar de que sus seguidores no cesan de pedir que su triunfita favorita se «empareje» con Cepeda.

Por su parte, el gallego explica que lo que más le molesta son «las preguntas impertinentes de los periodistas» en relación a su supuesto romance con su compañera. Pese a su corta trayectoria en la industria de la música, Cepeda ya cultiva cierta apatía con la prensa.

Parco en palabras, el exconcursante de «Operación Triunfo», que en apenas unos meses ha pasado de ser un completo desconocido a convertirse en el ídolo del sempiterno fenómeno «carpetero», atiende a ABC tras una larga jornada de entrevistas. «No es igual mi vida ahora que antes, pero como persona no he cambiado nada», algo que dista mucho de la opinión de su compañera: «Ahora soy más madura y tengo más experiencia, pero en cuanto a la naturalidad y lo impulsiva que soy, creo que sigo igual».

La fama

La pareja, que acudió junto con algunos de sus compañeros como embajadores del nuevo Citroën en un concesionario de Madrid, confiesa que todavía le cuesta asumir la fama. «Es un cambio súper radical. Alguna vez he tenido que sentarme y pensar: ‘tranquila’, pero en general todo está saliendo muy bien», confiesa la joven catalana.«Es un choque fuerte, pero detrás hay cariño y eso se agradece. De momento es algo que no me ha superado», le apoya su compañero. Consciente de los problemas que acarrea la fama, Aitana pide respeto: «Ya sé que ahora soy un personaje pública, pero creo que la gente tampoco tiene que insultar y faltar al respeto, porque al final todos somos personas».