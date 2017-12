Pablo López habla por primera vez de su ruptura: «Besar la boca que no quieres besar» En una entrevista concedida a ABC con motivo del lanzamiento de su último disco, el cantante deja varias frases que opodrían relazionarse con su reciente ruptura

El cantante Pablo López se ha convertido en el objetivo de dos tipos de periodistas: los de cultura por el lanzamiento de su tercer disco, «Camino, fuego y libertad»; y los de corazón por su reciente ruptura con su novia desde hace una década.

López mantenía una relación con la exgimnasta Laura Devesa, y aunque según su círculo más cercano la ruptura ha sido de mutuo acuerdo, en una entrevista con ABC a propósito de su nuevo álbum, el cantante desliza algunas palabras que reflejan cómo se sentía en su relación

«Me digo a mí mismo, «muéstrate el camino, no sigas en la tendencia de estar donde no quieres estar, de seguir hablando de lo que no quieres hablar, o de besar la boca que no quieres besar», explica el artista con respecto al tema «Santa Libertad».

Los rumores de su relación con Malú

La ruptura sentimental de López no ha hecho más que avivar los rumores que le relacionan con Malú, su compañera «coach» en el programa de Telecinco «La Voz».

En las galas ha quedado patente la química y el cariño que hay entre ellos, una complicidad que también ha quedado plasmada en las redes sociales. Sin embargo, y a pesar de los deseos de los seguidores, por el momento no hay signos de nada más que de una bonita amistad.