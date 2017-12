Paz Padilla: «Me da pena la mujer de Gustavo González» La presentadora de televisión habla sobre el divorcio de su compañero y su idilio con María Lapiedra

ABC.ES

MADRID 20/12/2017 09:21h Actualizado: 20/12/2017 09:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El divorcio de Gustavo González con la que fue su mujer durante más de treinta años, Toñi, está dando mucho que hablar, incluso entre sus compañeros de programa televisivo. La confesión de haber estado ocho años manteniendo una relación extramarital con la actriz María Lapiedra ha sido un «shock» para todos, que se han quedado boquiabiertos. Y no solo porque ambos estaban casados.

La presentadora Paz Padilla ha sido la última en dar su opinión sobre el tema. «Yo le doy besitos, yo que sé cada uno tiene la vida que elige y él quiere elegir otra vida, tenemos derecho a ser felices, solo vivimos una vez y 30 años casado se habrá dado cuenta que no es la vida que quiere llevar», explicaba.

Pese a que entiende la postura de su compañero del espacio de Telecinco, la humorista asegura que siente mucha lástima por su mujer: «Me da pena la mujer, pero todos podemos ser felices sin esa persona que hemos amado durante 30 años, tendrá que aprender a vivir su nueva vida».

El problema que tiene Padilla es que ella ha pasado por lo mismo, por lo que entiende muy bien a la mujer de González y le duele de manera especial todo este asunto. Sin embargo cree que lo mejor es que sea así, ya que su compañero está «colgadito» de María Lapiedra. «Es muy buena persona y yo no quiero que él sufra, yo lo paso mal, cuando lo veo llorar no puedo evitarlo y lloro yo, no quiero que sufra, quiero que sea feliz y hay veces que los caminos se separan y no pasa nada, son etapas en la vida, hay que asumir el cambio, pero siempre para ser feliz», explicaba la presentadora.