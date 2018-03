Paula Echevarría y David Bustamante, las dos caras de un mismo divorcio Mientras él proyecta una imagen de soledad y tristeza, ella triunfa en el plano profesional y en el sentimental

Beatriz Cortázar

No habían lanzado el comunicado y la actriz Paula Echevarría ya hablaba ante los medios de comunicación como «mi ex marido» cuando se refería a David Bustamante, cuyo último trabajo musical fue precisamente un disco dedicado a los autores de México. «A través de mi ex marido he tenido muchísimas referencias de esta tierra tan hermosa», aseguraba Paula, toda una profesional del photocall y de cómo manejar las tempestades mediáticas sin perder la sonrisa.

Por supuesto Paula no hablaba por casualidad. En la capital azteca se encontraba acompañada por Rosa Tous y parte del organigrama de esta firma de joyas catalana, que tiene diferentes puntos de venta en México, donde los ecos independentistas no han salpicado su imagen ni mucho menos su recaudación. Vestida impecable, con joyas Tous y con su maquillador y peluquero (el otro Miguel de su vida) como leal compañero de viaje, Paula se desmarcaba del pedazo exclusiva que su ex marido había negociado semanas antes de su periplo por América, vendiendo no sólo el primer posado en el ático que ha alquilado en Pozuelo de Alarcón (saldrá la próxima semana en «Hola») sino hasta el comunicado que ambos firmaron y que Paula suplicaba por hacer público.

Mientras David se embolsaba 120.000 euros con este «paquete», Echevarría brindaba porque al fin ya puede anunciar su divorcio, que será de mutuo acuerdo y que respetará casi todas las cláusulas que ya firmaron ante notario en el año 2013, con alguna variante en lo relacionado con el dinero que el cantante tendrá que abonar para el cuidado de su hija Daniela.

Cinco años atrás acordaron que «mientras no se haya enajenado la vivienda familiar, doña Paula y don David se comprometen a seguir asumiendo los gastos familiares en las proporciones que lo han venido haciendo hasta el presente momento, esto es don David aportará la cantidad mensual de siete mil cuatrocientos setenta y cinco euros y doña Paula la cantidad mensual de tres mil ochocientos setenta y cinco euros, suma que se dedicará al pago del préstamo hipotecaria que grava la vivienda (en las respectivas cuentas de copropiedad) y el resto a asumir los gastos que origina la vivienda donde seguirán residiendo la hija y la madre hasta la venta de la casa. Se exceptúan exclusivamente y de idéntica forma a como vienen haciéndolo hasta el momento el gasto del colegio de la menor Daniela (que seguirá siendo asumido por el padre) y las topas de la hija (que seguirán siendo asumidas por la madre). En el momento que la vivienda sea enajenada y doña Paula pase a residir en su nueva vivienda las partes convienen acordar la cantidad que por alimentos tendrá que abonar el padre para la atención de su hija menor. Hasta ese momento y en lo sucesivo, ambos progenitores contribuirán al 50 por ciento al pago de los gastos extraordinarios de la menor».

Miguel Torres, nueva pareja de Paula Echevarría -GTRES

Sin querer avanzar qué más cambios han podido hacer del convenio del 2013 por el que Paula tiene la custodia de la menor y David un amplio régimen de visitas que podría asemejarse casi a una compartida (ese también ha sido uno de los puntos en conflicto dada la edad actual de la niña), lo que sí se ha visto es que la buena relación que siempre han querido «vender» públicamente se habría deteriorado en las últimas semanas y todo por la manera en la que han enviado un comunicado que de haberlo realizado hace muchos meses les habría evitado tensiones y polémicas.

Ahora que ya están a la espera de ratificar ese divorcio ante el juez es cuando se puede contrastar cómo ha ido el camino de cada uno por separado. Frente a un David que habla de soledad y tristeza está la alegría de una Paula a la que no le puede ir mejor. Con dos millones cien mil seguidores en su cuenta de Instagram, hoy las marcas pagan lo que sea con tal de que publicite sus productos. De ahí que los expertos en publicidad de redes sociales consideren a la actriz como una auténtica máquina de hacer dinero.

«Es la más buscada. Sus seguidores no sólo son observadores sino que también consumen lo que ella receta», asegura una experta en promociones online. Paula ha conquistado el mercado femenino de la moda, los complementos, la joyería y el sector de belleza. Cualquier crema o truco que lance en su Instagram se llena de pedidos. A esa fábrica de ganar dinero hay que sumar su último contrato con Mediaset, otro pelotazo ya como actriz, por el que ha empezado a grabar una serie que en breve retomará con el resto del equipo.

Y ni que decir tiene en el plano sentimental. Muy delgada (eso es lo que más le critican sus seguidores) pero con la sonrisa de quien reconoce estar enamorada, la actriz ha afianzado su relación con el futbolista Miguel Torres, con quien lleva saliendo desde la vuelta del pasado verano. En su entorno saben que Paula y Miguel están más unidos de lo que la mayoría cree y convencidos de que lo suyo no será un amor efímero. «Paula no para de repetir lo feliz que es con Miguel. Dice que nunca se ha sentido así y que es lo mejor que le ha pasado», comentan algunos compañeros de rodaje con los que comparte su alegría.

Otro escenario bien distinto es el que vive en la actualidad un Bustamante que ha tenido que pasar por la caja de una revista para abrir su corazón y romper un silencio que defendía con uñas y dientes cada vez que los paparazzi le asaltaban por la calle. Harto de ver cómo todo el mundo opinaba, juzgaba y hasta criticaba, el cantante ha querido dar su versión y negociar una exclusiva que subía de precio con comunicado añadido.

Acompañado por sus padres, que pasan más tiempo en Madrid y le ayudan hasta en las tareas domésticas del ático que ocupa en Pozuelo de Alarcón, David cuenta con la mitad de seguidores que su ex mujer en Instagram (un millón cien mil) pero sí tiene una legión de fans que le defienden haga lo que haga. Muy querido y apoyado por su gente, los que le rodean saben lo mal que ha llevado que Paula esté precisamente con Torres, un ex amigo suyo y al que convenció para que saliera en uno de sus videos (precisamente junto a Paula y haciendo de marido de la actriz) y los problemas que está teniendo por todo este proceso que no ha terminado como él se esperaba. «Su única alegría es cuando está la niña en casa», confiesa un amigo del cántabro. Y así lo hace ver con fotos muy entrañables donde se muestra como un auténtico padrazo.

Sorprendido hoy porque la gente critique su incongruencia a la hora de vender asuntos relacionados con su divorcio, si tiramos de hemeroteca habría que recordar cómo David y Paula ya vendieron en su momento el reportaje de su boda y el del nacimiento de su hija. «En total consiguieron 400.000 euros por esas dos ventas que se repartieron al cincuenta por cien», aclara un amigo del ex matrimonio. Hoy las cifras que se barajan en las revistas no son tan elevadas y de ahí que su divorcio no pase de los 120.000 euros que pocas revistas pueden pagar, dada la situación actual del mercado publicitario y la bajada de las cifras de ventas. Volcado en su próximo trabajo musical, que en breve se pondrá a grabar, fuentes cercanas a su discográfica confían en que vuelva a recuperar el éxito de ediciones anteriores, preocupados por el futuro de su carrera ahora que no tiene la estabilidad que a muchos tranquilizaba.

«David necesita un nuevo pelotazo para salir a flote y pasar página. No puede suspender ni un concierto más como tampoco despistarse. Hay nuevos artistas en el mercado y aquí no se espera a nadie», advierte un crítico musical. En cuanto a amores, ahí David tampoco tiene la suerte de su ex. Tras un breve« affaire» con Ares Teixidó que ninguno de los dos quiso confirmar, David prefiere encerrarse con sus amigos de la música, especialmente con Pablo López, donde se siente cómodo y seguro. «Sabe que ahora todo el mundo va a estar tras la pista de la chica con la que salga y eso le pone muy nervioso», dicen en su entorno. Sin duda alguna, dos caras de un mismo divorcio con muy distinto resultado.