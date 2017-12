El peor año de los famosos españoles

1 2 3 4 5 6

David Bustamante David Bustamante - Gtres David Bustamante (35) ha pasado el peor año de su vida. El cantante se ha visto cuestionado como marido de Paula Echevarría (37) y envuelto en diferentes informaciones que lo comprometen hasta tal punto que podría ver perjudicada su imagen pública y profesional de salir a la luz el material que corre por las redacciones. Desde que saltó a la a luz el «divorcio» de una de nuestras parejas más admiradas y queridas por su imagen idílica y cómplice relación a lo largo de sus once años juntos, tanto el cantante como la actriz han sufrido muchos momentos de tensión con la prensa. Tal y como han publicado distintos medios «la situación entre los dos es insostenible. Ambos llevan años intentando salvar su matrimonio, pero ya resulta imposible». Al parecer, tal y como confirmaron fuentes de su entorno a este periódico, «la situación es crítica. Paula no puede más. Los desencuentros por parte de los dos cada vez era más habitual y a ella no terminan de convencerle algunas compañías y comportamientos de David».

Jorge Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez - Gtres Desde hace algunos meses, los telespectadores han sido testigos de que el presentador estrella de Telecinco no pasa por su mejor momento. Jorge Javier Vázquez no parecía el mismo de siempre, dicharachero y con su gran humor, que contagia a todo el público. Ser conductor de un programa como «Gran Hermano» debería de haberle supuesto una gran alegría en su vida, pero nada más lejos de la realidad. Cierto es que los programas de espectaculo han descendido consierablemente en general, pero ese espacio en concreto esha estado marcando mínimos históricos semana tras semana, por lo que el periodista se ha llevado muchas críticas. También las tuvo con «Supervivientes» y se rumoreó que había tenido algún que otro encontronazo con sus compañeros por temas de caché. Todo ello podría haber influido en la depresión en la que asegura haber estado sumido hace unos meses. Vázquez concedió una entrevista a la revista «Lecturas» en la que ha confesado que ha pasado por un duro «proceso depresivo», en el que creyó ver cómo todo lo que había construído se desmoronaba. Además se agravó porque creía que alguien tan afortunado como él, no tenía derecho a quejarse. «Fue una especie de desencanto vital. He estado hundido. Tenía la sensación de que todo en mi vida iba tocando a su fin, que ya había conseguido todo lo que podía conseguir y que no podía esperar nada más en la vida. Comencé a dejar de dormir bien», explica a la publicación, a la vez que admite que empezó incluso a medicarse. Y añadía: «Es que no encontraba la salida, no veía solución. Sabía que salir de aquello no pasaba por ir a un psicólogo, porque a lo largo de mi vida he ido a varios y sabía lo que me iba a decir. No me apatecía ir a otro y empezar a contarle mi vida, mi infancia, la relación con mis padres, mi homosexualidad».

Alba Carrillo Alba Carrillo - Gtres No va a terminar bien el año para Alba Carrillo. Después de meses especulándose con la posibilidad de que su experaja y padre de su único hijo, Fonsi Nieto, pudiera demandarla y luchar por la custodia de su hijo, el expiloto de motociclismo lo ha hecho realidad. El también DJ parece que quiere obtener la custodia total del menor después de todos los problemas vividos con su madre y va a por todas, algo que ha sentado a la modelo como un jarro de agua fría. Llevaban meses con tensiones y el enfado definitivo llegó cuando la modelo decidió que llevasen a su hijo al plató de Telecinco a su salida del programa «Supervivientes» sin permiso de su padre, que en es momento tenía la custodia del menor hasta que su madre terminase su participación en el espacio. Una decisión que ha sumido a Carrillo en una absoluta tristeza, ya que su hijo Lucas es lo que más le importa en esta vida y podría perderlo. Fonsi lleva meses preparándose con sus abogados la demanda y sacará toda la artillería pesada. Por si fuera poco, la modelo continúa con su guerra particular contra Feliciano López. Vuelven a la gresca y a los golpes bajos. Después de que Alba Carrillo criticara a su ex, ahora le ha tocado a la modelo aguantar el chaparrón. «Meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria y veremos si dentro de unos años me generan interés», ha escrito el deportista en Instagram sin pensárselo dos veces. Un mensaje que podría estar dirigido a Carrillo y que haría referencia a todas las cosas que ha dicho la modelo sobre su ex, que podrían costarle mucho dinero si decide demandarla.

María José Campanario María José Campanario - Gtres No es un secreto que María José Campanario (38 años) no pasa por uno de los mejores años de su vida. La mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones por la fibromialgia que padece. Pese a su intención de renovar los votos con su marido para festejar sus 15 años de casados, la alegría no le ha durado mucho. El torero confirmó que la reboda queda aplazada. «Tiene que recuperarse de la última crisis, por eso dejamos la celebración», dijo el diestro para la revista «Diez minutos». La mujer del torero ha tenido que ser ingresada hasta en siete ocasiones este año, incluyendo su última internación ayer por una crisis de ansiedad. Para ella está siendo muy duro. Lleva doce años luchando contra la enfermedad. «Tengo que ingresar cuando ya no puedo soportar el dolor de mil cuchillos sobre mi cuerpo», contó. Ha tardado mucho en saber que la padecía, ya que es una enfermedad de difícil diagnóstico y sin cura. «Las enfermedades reumáticas son complicadas, y básicamente lo que hacen cuando tengo una crisis es paliar el dolor», asegura a la vez que cuenta que el mayor problema es que es intolerante a un «abanico muy amplio de analgésicos». También ha tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram tras las críticas que recibió al publicar un vídeo en el que defendía a su hijastra, Andreita Janeiro. «Cierro temporalmente la cuenta por problemas de salud. La cerraré mañana por la mañana. Necesito descansar en esta crisis, pero volveré, de acuerdo? Un beso a todos», se despedía la dentista de todos sus seguidores. A esto se le suman las continuas disputas con los colaboradores de «Sálvame» y especialmente con su archienemiga Belén Esteban.

Shakira Shakira se encuentra en sus meses más bajos. Parecía que iba a ser un buen final de año para la cantante, pero nada más lejos de la realidad. A los constantes rumores de crisis en su relación con Piqué, se le sumaron su implicación en los «Papeles del Paraíso», que aseguraban que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo. Por si fuera poco, la cantate, que estaba ilusionada por volver a subirse a los escenarios, tuvo que suspender el primer concierto de su gira «El dorado World Tour», con gran pesar, por un problema en las cuerdas vocales. La colombiana aseguraba sentirse «muy triste» por no poder cumplir con ese concierto y expresaba su confianza en que, siguiendo los consejos médicos, pueda recuperarse pronto. Pero nada más lejos de la realidad. Sus conciertos de París, Amberes y Ámsterdam han sido cancelados también por el mismo problema. «De nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira», escribía la propia cantante en su cuenta de Facebook, dejando preocupados a sus miles de seguidores. No es de extrañar que Shakira no atraviese su mejor momento, las malas noticias en su vida no cesan. Desde hace algunos meses, su relación también está en entredicho y la campaña que ha hecho Piqué a favor de que haya una votación en Cataluña, no ha ayudado. La política es un tema del que Shakira nunca ha querido hablar y que ha traído muchos quebraderos de cabeza a la pareja.