El peor momento de Víctor Sandoval: arruinado, solo y acosado

Sin duda Víctor Sandoval se ha convertido en el personaje de la semana. Tras conceder esta semana una polémica entrevista a la revista «Lecturas» en la que confesaba la grave crisis por la que está pasando: «Cada noche le pido a Dios que se me lleve». Aseguraba estar totalmente arruinado después de que Hacienda le haya «embargado hasta el último euro», el expresentador confesaba en la revista no tener «ni para comer». Un problema al que se suma su maltrecha salud. «Tengo dos tumores en la tiroides. Las manos se me congelan, tirito...», contaba el presentador, al que hace seis años tuvieron que amputar un dedo del pie. En la entrevista, también hablaba de su «soledad». «Pasé las navidades y mi cumpleaños solo con mi perro en la playa».

Este sábado ha sido el invitado de honor en «Sálvame Deluxe», donde ha vuelto a contar todos sus pesares, esta vez a través de la televisión. Sandoval desveló que «escupo como trozos de carne», en relación a la sangre coagulada debido a sus problemas de salud. «Me hice una ecografía y me dijeron que no tenía nada, pero esto empieza a crecer», explicaba en la entrevista. «Una amiga mía me va a pagar una ecografía privada. No voy a ir a la sanidad publica cuando me dijeron que no tenía nada», aseguró.

El catalán mostró durante la entrevista lo vacía que estaba la nevera e incluso el método que utiliza para beber agua. Afirma que deja derretir los hielos para después bebérselos porque no le alcanza el dinero para comprar agua mineral. Además aseguró que algunas personas le dejan al portero de su edificio comida, conscientes de la situación por la que está pasando.

Ante esto Belén Díaz, una de las colaboradoras que se encontraba en plató, indignada le espetó: «No entiendo que no tengas dinero para unas cosas pero sí para otras», y aseguraba que estaba ya cansada del «tema Sandoval». «No se puede vivir siempre en la eterna compasión. Soy tu amiga y siento mucho si te he fallado. La última vez que salimos con Patri (directora del programa), te ofrecí mi casa y ella te ofreció trabajo en el 'Deluxe' como colaborador y tú dijiste que eras presentador, y no colaborador», aseguró visiblemente indignada.

Ante estas acusaciones el invitado negó todo rodtundamente, ayudado por Belén Esteban: «Victor cuenta en la revista que no tenía dinero para comprar agua y que descongelaba hielo para beber agua. Si no tienes dinero para beber agua como tenías dinero para coger el ave para ver a Jorge», asegurando que sus compañeras se estaban comportando como unas «lobas».