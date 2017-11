El peor momento en la vida de Alba Carrillo Después de varios meses especulándose con la posibilidad, Fonsi Nieto por fin ha decidido luchar en los juzgados por el hijo que tienen en común

ABC.ES

MADRID 28/11/2017 09:33h Actualizado: 28/11/2017 09:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No va a terminar bien el año para Alba Carrillo. Después de meses especulándose con la posibilidad de que su experaja y padre de su único hijo, Fonsi Nieto, pudiera demandarla y luchar por la custodia de su hijo, el expiloto de motociclismo lo ha hecho realidad.

El también DJ parece que quiere obtener la custodia total del menor después de todos los problemas vividos con su madre y va a por todas, algo que ha sentado a la modelo como un jarro de agua fría. Llevaban meses con tensiones y el enfado definitivo llegó cuando la modelo decidió que llevasen a su hijo al plató de Telecinco a su salida del programa «Supervivientes» sin permiso de su padre, que en es momento tenía la custodia del menor hasta que su madre terminase su participación en el espacio.

Una decisión que ha sumido a Carrillo en una absoluta tristeza, ya que su hijo Lucas es lo que más le importa en esta vida y podría perderlo. Fonsi lleva meses preparándose con sus abogados la demanda y sacará toda la artillería pesada.

«El día que tenga que reivindicar lo haré, pero por el momento tengo que hacerlo donde tengo que hacerlo. Con Feliciano López es un tema de dinero, de orgullo quizá y eso son cosas que puedes comentar, pero es que por encima de mí está esa personita (su hijo, Lucas). Me trago lo que me tenga que tragar y me callo», reflexionaba Carrillo visiblemente emocionada este lunes en el plató de «Sálvame, programa en el que colabora.

Por si fuera poco, la modelo continúa con su guerra particular contra Feliciano López. Vuelven a la gresca y a los golpes bajos. Después de que Alba Carrillo criticara a su ex, ahora le ha tocado a la modelo aguantar el chaparrón. «Meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria y veremos si dentro de unos años me generan interés», ha escrito el deportista en Instagram sin pensárselo dos veces. Un mensaje que podría estar dirigido a Carrillo y que haría referencia a todas las cosas que ha dicho la modelo sobre su ex, que podrían costarle mucho dinero si decide demandarla.