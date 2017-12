Las peores vacaciones de Piqué y Shakira Lejos de poder relajarse y disfrutar de unos días en familia, la pareja ha tenido una escapada llena de percances

La relación entre Shakira y Piqué no está pasando su mejor momento. Los disgustos para la cantante no paran de crecer, tras cancelar su gira por problemas de salud, ahora no hay semana en la que la pareja protagonice titulares en la prensa rosa por una supuesta crisis, un tema que ambos niegan con fotos románticas a través de sus redes sociales. En los últimos meses han tratado de aparentar normalidad y hacer ver que todo va bien entre ellos, pero los rumores de crisis no solo no cesan, sino que no hacen más que intensificarse.

Gtres

Sin duda no ha sido un final de año fácil para la familia, que han tenido que enfrentar los rumores de crisis, después de ser sorprendidos discutiendo a viva voz en un restaurante de Barcelona. La revista «Cuore» aseguraba hace poco más de un mes que la pareja fue protagonista de una gran discusión en la que todos los comensales fueron testigos del enfrentamiento entre ambos e, incluso, observadores de las lágrimas de la cantante colombiana. Una fuerte discusión que la revista calificaba de «demoledora».

La pareja decidió poner tierra de por medio y embarcarse rumbo a Nueva York con sus dos hijos Sasha y Milan, demostrando que son un fuerte común ante los problemas. El acoso continuo al que son sometidos por parte de los 'paparazzis' llevaron al futbolista a Piqué a encararse con un fotógrafo en «La Gran Manzana», cuando se percató de que un fotógrafo les seguía con su coche. El azulgrana, enfurecido, dio una patada al coche de forma violenta, aunque no hubo confrontación física en ningún momento. No es la primera vez que el catalán se queja de esta situación. Hace unos días, Piqué decidió grabar con su móvil a las decenas de paparazzis y curiosos instalados en los alrededores de su vivienda en Barcelona. Cansados de esta situación, decidieron llamar a los Mossos d'Esquadra, que se personaron en su domicilio para preservar su privacidad.

Gtres

A todo esto hay que sumarle el accidente de la madre del futbolista, Montserrat Bernabeu, durante sus vacaciones de Navidad, la cual sufrió un percance en Broadway, frente al teatro New Amsterdam, y tuvo que se trasladada en una ambulancia con un cabestrillo en una pierna. A su lado estaba la novia de su hijo, con una gran capucha de pelo y la boca tapada, quien no pudo ocultar su angustia ante la situación. Una nueva piedra en el camino de la pareja después de poner rumbo a Nueva York con toda su familia para relajarse y disfrutar de momentos felices en compañía.