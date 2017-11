La polémica vuelta al gimnasio de Georgina Rodríguez ocho días después de dar a luz La novia de Cristiano Ronaldo ha vuelto a entrenar para recuperar su figura tras el nacimiento de Alana Martina

MARÍA EGIDO

MADRID 21/11/2017 20:31h Actualizado: 21/11/2017 21:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si a los pocos días de estrenar su cuarta paternidad, Cristiano Ronaldo salía a celebrarlo con sus amigos más cercanos a un conocido restaurante de la capital, ahora Georgina Rodríguez también ha querido volver a la rutina con su primera toma de contacto con el gimansio. La novia de CR7 ha publicado un video en su cuenta de Instagram donde aparece en uno de los centros de entrenamiento que llevan el nombre del astro del Real Madrid, poniéndose en forma tras dar a luz el pasado domingo a su primera hija. En la publicación se la puede ver realizando varios ejercicios con una pelota de peso y haciendo sentadillas. Si se compara su estado físico con el que tenía antes de dar a luz, más de uno fallaría al afirmar que Georgina nunca estuvo embarazada.

La publicación no ha estado exenta de polémica. Mientras unos seguidores han asegurado que el vídeo era grabado y no daban crédito a que la joven de 22 años hubiera vuelto al gimnasio, la edición online de «¡Hola!» confirmaba la noticia: Georgina ha vuelto a entrenar. «Debería de estar descansando, no ejercitándose», decía un seguidor de la modelo. «Es muy pronto para hacer ejercicio. Tienes que cuidarte después del parto», comentaba otra. También añadían: «¡Debería estar guardando reposo!».

Lo que está claro es que Georgina se siente muy bien después de haber sido madre, y parece que no tiene ninguna secuela después del parto. El siguiente paso es empezar a organizar su boda con Ronaldo, que desde su entorno apuntan que tendrá lugar en julio o agosto de 2018, cuando el futbolista esté de vacaciones.