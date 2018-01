Preocupación por el estado de salud de Enrique Dinamarca El marido de la Reina Margarita fue ingresado en Egipto y posteriormente trasladado a un hospital de Copenhague

Cada vez que abre la boca, genera un titular. El Príncipe Enrique de Dinamarca es, sin duda, el miembro más deslenguado y excéntrico de la Familia Real danesa. A sus 83 años de edad, no está dispuesta a callar. Siempre le ha molestado ese papel de «segundón» a la sombra de su esposa, la Reina Margarita, y no ha tenido ningún reparo en mostrar publicamente su disconformidad. El pasado verano, sin ir más lejos, manifestó que no quería ser enterrado junto a su esposa.

Enrique de Dinamarca vuelve a copar titulares y esta vez no es por una salida de tono, sino por su estado de salud. Jubilado desde 2016, pasa grandes temporadas fuera del país. A principios de este año viajó a Egipto para disfrutar de unos días de calor en el destino playero de Sharm el Sheik. Allí fue ingresado unos días, hasta el pasado domingo cuando le trasladaron a Dinamarca donde se ha puesto en manos de sus médicos habituales.

«Desde principios de Enero el príncipe ha estado en Egipto y fue hospitalizado hace uno días, por lo que ha regresado para someterse a nuevas pruebas en el Rigshospitalet», detalla sucintamente la web de la Casa Real.

Un amigo del Príncipe -Enan Galaly, ciudadano danés nacido en Egipto, dueño de una de las principales cadenas hoteleras y Caballero de Dannebrog- declaró al medio danés BT que este ingreso hospitalario no obedece a un accidente, sino a su «estado de salud en general».

El pasado mes de septiembre la Casa Real confirmó que sufre demencia: «Después de un largo seguimiento y últimamente de una serie de exámenes médicos realizados a finales de agosto, los especialistas del Rigshospitalet han concluido que su alteza real el príncipe Henrik sufre demencia».