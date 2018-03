Preocupación por el estado de salud de Ylenia tras su ingreso hospitalario La exconcursante de «Gran Hermano Vip» y colaboradora habitual de Telecinco ha publicado una imagen en el hospital

MADRID Actualizado: 28/03/2018 18:56h

Después del pequeño susto de Nacho Vidal, ahora es Ylenia quien ha asustado a sus seguidores con su ingreso hospitalario. La exconcursante de «Gran Hermano Vip» ha compartido en Instagram un selfi en el que se puede ver la cama del centro sanitario.

Por el momento se desconocen las causas de su ingreso, aunque ella ha querido tranquilizar a sus seguidores pidiendo que no se preocuparan porque «soy una luchadora máxima». Sin embargo, los mensajes de ánimo no han parado de sucederse a lo largo del día.

Imagen de Ylenia en el hospital - INSTAGRAM

No es la primera vez que la joven publica sus problemas de salud. Ylenia no ha tenido reparos en hablar de la depresión que vivió, en la que «tenía muchos miedos, pensaba que esto no me iba a salir bien, que no valía...».

Además, en 2015 fue diagnosticada con lupus, una enfemerdad que también sufre Selena Gómez e incluso derivó en un transplante de riñón.

Ylenia lleva un tiempo alejada de la televisión. Se dio a conocer en «Gandia Shore» y no tardó en dar el salto a Telecinco, donde tras entrar en la casa más famosa de todo el país se convirtió en una de las tertulianas más queridas.