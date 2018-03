Las primeras palabras de David Bustamante tras el anuncio del divorcio Este miércoles, la ya expareja ha hecho oficial su separación a través de un comunicado después de 14 meses del cese de la convivencia entre ambos

MADRID Actualizado: 21/03/2018 09:49h

Después de meses de silencio y aguantando la presión mediática, David Bustamante ha decidido contar por fin su verdad y hablar sobre el divorcio con Paula Echevarría. El artista asegura que, pese a los momentos díficiles, la decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo y no sido necesario la ayuda de terceras personas.

«No ha hecho falta ningún juez. Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido generoso», explica el exconcursante de la primera edición de «OT» a la revista «¡Hola!».

Unas palabras que contrastan con las últimas acciones de ambos. Aunque intenten vender una separación amistosa, lo cierto es que han tardado 14 meses en firmar los papeles y en hacerlo oficial. En las últimas semanas, ambos han protagonizado alguna que otra tirantez, quizá como consecuencia de las constantes imágenes que no dejan de aparecer en los medios de comunicación de Paula Echevarría con Miguel Torres. Sus encuentros son cada vez más frecuentes e, incluso, la actriz confirmó la semana pasada en exclusiva a la revista «Corazón» la relación que mantenía con el futbolista.

Pero, pese a todo, Bustamante asegura estar feliz e ilusionado con la nueva etapa que comienza en su vida, muy centrado en su familia y en su carrera artística.