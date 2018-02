Las primeras palabras de Julio José Iglesias sobre su supuesto hermano Sobre el hecho de que el detective privado cogiese las pruebas de ADN de su basura, el hijo del cantante se muestra atónito: «Me parece un poco fuerte que vayan a por mi basura pero cada uno tiene que hacer su trabajo»

ABC.ES/EuropaPress

Madrid 20/02/2018 16:38h Actualizado: 20/02/2018 16:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aprovechando su estancia en Madrid, Julio José Iglesias organizó una fiesta por todo lo alto en uno de los locales de moda de la capital para celebra su 45 cumpleaños. Muy bien acompañado en todo momento por su mujer Charisse, la pareja demostró que está viviendo una constante luna de miel y es que estuvieron de lo más cercanos y cariñosos en todo momento.

Rodeado de amigos como Mónica Pont, Ana Obregón, Raphel, Susana Uribarri o Sara Verdasco, Julio José no dudó en hablar con toda naturalidad de su familia, la nueva paternidad de su hermano Enrique y la demanda de paternidad que le han interpuesto a su padre Javier Santos: «Imagínate, después de tantos años, yo conocí a este chicho hace muchos años, hace 20 años», aunque ha negado que él le presentase como su hermano. «Me cayó bien, un chico simpático pero de ahí a llamarle hermano, no. Me cae muy bien y ahora de repente me he enterado hace poco que ahora están con eso».

Sobre el hecho de que el detective privado cogiese las pruebas de ADN de su basura, Julio José se muestra atónito: «Pobrecito el que haya tenido que revolver eso. Pues qué te voy a decir, me parece un poco fuerte que vayan a por mi basura pero cada uno tiene que hacer su trabajo y hará lo que quiera y lo que pueda».